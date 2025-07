Cássio destaca a importância da Vitória Cup para o Cruzeiro

O Cruzeiro estreia na Vitória Cup nesta quinta-feira (3), contra o Defensa y Justicia, da Argentina, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 20h. No domingo, o adversário será o Banfield, também argentino, às 16h, no mesmo estádio. As partidas servem de preparação para a maratona de jogos do segundo semestre, que começa dia 13, contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O goleiro Cássio falou, nesta quarta-feira, em entrevista ao podcast do Cruzeiro, sobre a importância dessas duas partidas contra as equipes argentinas:

- Semana que vem, já começam as competições. Acho que são dois amistosos muito importantes para a gente já entrar no ritmo. Eu gosto desse tipo de situação, porque já vamos jogar num nível alto, com duas equipes. A primeira é o Defensa y Justicia, que, no cenário sul-americano, vem tendo grandes anos, disputando as competições e tendo boas partidas. Vão ser dois desafios muito bons – analisou Cássio.

continua após a publicidade

Outro ponto positivo da Vitória Cup, destacado pelo goleiro do Cruzeiro, é o reencontro com a torcida cruzeirense no Espírito Santo. O último jogo da Raposa no estado foi a derrota para o Fortaleza por 2 a 1, em 5 de agosto do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, também no Estádio Kleber Andrade.

- Vai ser legal a gente poder ver a torcida novamente no Espírito Santo. Sempre que a gente foi jogar lá, fomos muito bem recebidos – afirmou Cássio.

continua após a publicidade

➡️Gabigol exalta torcida do Cruzeiro e revela objetivo para a temporada

Os jogadores do Cruzeiro treinaram na Toca da Raposa 2 na manhã desta quarta-feira (2) e, no início da noite, viajam para Vitória (ES). A equipe permanece no Espírito Santo até domingo (6), quando enfrenta o Banfield, com treinamento na sexta-feira (4) e no sábado (5) no hotel em que a delegação ficará hospedada.

Técnico Leonardo Jardim comanda treino na Toca da Raposa, antes da viagem para o Espírito Santo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Primeiro adversário do Cruzeiro na Vitória Cup não faz boa temporada

O Defensa y Justicia não passa por um bom momento nesta temporada. O time foi eliminado na Copa do Argentina pelo Newell’s Old Boys ainda na segunda fase. No Apertura do Campeonato Argentino, o adversário do Cruzeiro nesta quinta-feira (3) terminou em 10º lugar no Grupo A, duas posições atrás do Estudiantes, último classificado para as oitavas de final.

Na Copa Sul-Americana, assim como o Cruzeiro, o Defensa y Justicia foi eliminado na fase de grupos. Com apenas quatro pontos, ficou na lanterna do Grupo B, formado por Universidad Católica-EQU, Cerro Largo-URU e Vitória.

Para a Vitória Cup, o técnico Mariano Soso não terá o artilheiro da equipe na temporada, Gastón Togni, negociado com o Pachuca, do México. E dois desfalques por contusão muscular: Emanuel Aguilera e Lucas Ferreira.