Escalações de Cruzeiro x Defensa y Justicia: Jardim escala time alternativo

O Cruzeiro não terá força máxima de início na primeira partida pela Vitória Cup, nesta quinta-feira (3), às 20h, contra o Defensa y Justicia, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES) - em caso de empate, haverá disputa de pênaltis, já que há um troféu em disputa. O técnico Leonardo Jardim decidiu escalar alguns jogadores que não vinham atuando no Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro está escalado com:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Kauã Prates; Lucas Romero, Christian, Eduardo e Matheus Pereira; Kaique Kenji e Bolasie.

O Cruzeiro não joga desde 12 de junho, quando empatou por 0 a 0 com o Vitória, em Salvador, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa é vice-líder da competição, com 24 pontos, atrás do Flamengo, que tem melhor saldo de gols. Na retomada do Brasileirão, a equipe enfrenta o Grêmio, dia 13, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada.

Cruzeiro e Defensa y Justicia se enfrentam pela primeira vez

Esse será o primeiro confronto entre Cruzeiro e Defensa y Justicia. Em sua história, a Raposa já enfrentou clubes da Argentina 111 vezes. Venceu 54 jogos, perdeu 39 e empatou 19. Domingo (6), o Cruzeiro joga contra o Banfield, às 16h, também no Estádio Kleber Andrade.

➡️Leonardo Jardim vai usar torneio para observar jogadores; veja quem mais jogou em 2025

Na primeira partida pela Vitória Cup, na quarta-feira (2), o Banfield venceu a Desportiva Ferroviária por 1 a 0, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica (ES). O gol foi do meia Tomás Adoryán. No domingo (6), será a vez de o time da casa enfrenta o Defensa y Justicia, às 11h, no mesmo estádio.

O Defensa y Justicia está escalado pelo técnico Mariano Soso com:

Enrique Bologna; Tobias Rubio, David Barbona e Alexis Soto; Juan Miritello, Kevin Gutiérrez e Lucas González; Uriel Javier La Roza, Abiel Osorio e Francisco González.

A arbitragem da partida será capixaba: Davi de Oliveira Lacerda será o árbitro e Douglas Pagung e Douglas da Silva Moreira, os assistentes. Eles compõem o quadro da CBF. O quarto árbitro será Wendel Loureiro Cabral.