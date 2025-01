Jornal espanhol destaca mudanças no Cruzeiro, alfineta Ronaldo e exalta Gabigol

As contratações do Cruzeiro desde a saída de Ronaldo têm repercutido do outro lado do Atlântico. O jornal espanhol "As" destacou nesta quarta-feira (29) a reformulação do elenco celeste sob o comando de Pedro Lourenço, dono da SAF do clube desde o meio do ano passado. Além disso, o diário alfinetou a administração do Fenômeno na Raposa; o ex-jogador controla o Real Valladolid, da Espanha, e vem sendo alvo de protestos por parte de torcedores.

A reportagem compara a montagem do elenco do Cruzeiro para 2025 com a de anos anteriores, quando Ronaldo estava no comando, elogiando o "projeto ambicioso" de Pedrinho. O jornal diz ainda que o clube "não se contenta mais com chegar à final da Sul-Americana". Confira abaixo trecho traduzido do artigo.

"O Cruzeiro mete medo. Em ano de mudanças, o novo dono quer formar um time repleto de estrelas para 2025. Ele não está satisfeito em chegar à final da Copa Sul-Americana. Ele quer mais. A saída de Ronaldo Nazário e a compra do clube por Pedro Lourenço inverteram completamente a situação da Raposa. 2024 foi um ano de virada para o Cruzeiro. Em 2022, conseguiram o acesso merecido, após passarem três anos na segunda divisão. Eles estavam finalmente saindo do inferno. A mudança ocorreu devido a uma ligação do Fenômeno para o novo dono: 'Era uma manhã de sexta-feira, o Ronaldo me ligou e disse: 'Irmão, preciso falar com você.' Ele foi muito claro na conversa da semana seguinte. Ele disse: 'Não aguento mais, é muita pressão. “Quero ir embora, não adianta mais, estou decepcionado.” Foi assim que se forjou a despedida de Ronaldo e o surgimento de um ambicioso projeto de lutar por tudo na América do Sul."

Gabigol é destaque

Entre o que o jornal chamou de "contratações estreladas", Gabigol ganhou destaque especial. O diário relembrou as conquistas e os feitos do atacante com a camisa do Flamengo, além da má fase com Tite e a volta por cima com os gols na final da Copa do Brasil.

"O Cruzeiro preparou uma adição galáctica: Gabigol. O jogador deixou o Flamengo após sagrar-se campeão da Copa do Brasil. O craque do Mengão praticamente não pode jogar com Tite. A chegada de Filipe Luís ao banco de reservas mudou tudo. Ele teve mais jogos como titular - dez - do que no resto do ano - três -. Porém, as dificuldades para chegar a um acordo contratual, devido aos seus problemas fora de campo, romperam o relacionamento com a diretoria. Saiu da instituição como um dos jogadores com mais títulos da história, igualando-se a lendas como Zico, Júnior, Bruno Henrique e De Arrascaeta, com 13. Libertadores, ligas e taças. Em 2019, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Sua apresentação no Cruzeiro foi condizente com a categoria do futebolista. Houve também novas contratações como Fagner, lendário lateral do Corinthians; e Dudu, formado nas categorias de base do clube e bicampeão da América pelo Palmeiras. O estádio Mineirão recebeu seus três novos jogadores. Todos os holofotes foram para Gabriel Barbosa. 40 mil pessoas gritaram seu nome. O brasileiro tirou fotos e brincou com torcedores que queriam desesperadamente vê-lo em uma partida oficial pela primeira vez com sua nova camisa."

