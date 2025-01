Um técnico português é o principal alvo do Cruzeiro para comandar a equipe na temporada 2025. Após a demissão de Fernando Diniz na segunda-feira (27) e o fim das negociações com Renato Gaúcho na terça-feira (28), a diretoria da Raposa segue a procura de um treinador, e o mercado português é onde o clube está mais ativo, embora nenhuma proposta oficial tenha sido feita até o momento.

O ex-técnico do Botafogo, Luís Castro foi o primeiro a ser procurado. Mas, na manhã desta quarta-feira (29), o Cruzeiro ouviu do estafe do treinador que ele não pretende retornar ao futebol brasileiro no momento. Demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro, Luís Castro continua recebendo salário até junho, o que dificulta o acerto com qualquer clube.

Outro nome forte na lista do Cruzeiro é o de Leonardo Jardim, venezuelano naturalizado português, de 50 anos. Ele está no Al Ain, dos Emirados Árabes, desde novembro, mas tem contrato somente até o meio deste ano. Um contrato longo poderia atraí-lo, mas o Cruzeiro teria de arcar com uma multa para rescisão do vínculo com o Al Ain.

Português Luís Castro informou ao Cruzeiro que não pretende voltar ao Brasil no momento (Foto: AFP)

Também está na mira do Cruzeiro Vasco Matos, técnico do Santa Clara, clube português que pertence ao empresário Bruno Vicintin, ex-vice-presidente de futebol do Cruzeiro. Mais um português que foi procurado, segundo divulgou a “Itatiaia”, foi João Pereira, do Casa Pia, sexto colocado do Campeonato Português. Ele tem apenas 32 anos.

Enquanto não define novo treinador, Cruzeiro será dirigido por auxiliar técnico fixo

Com a demora na definição do substituto de Fernando Diniz, o Cruzeiro será dirigido pelo auxiliar técnico Wesley Carvalho, que faz parte da comissão técnica fixa do clube. Ele está comandando os treinos na Toca da Raposa desde segunda-feira e vai dirigir a equipe na partida desta quinta-feira (30), contra o Itabirito, às 19h, no Independência, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.