Cruzeiro marca mais gols no primeiro tempo no Brasileirão

Desde que chegou ao Cruzeiro, em fevereiro, o técnico Leonardo Jardim tem cobrado intensidade da equipe. Nos primeiros jogos, o treinador sentiu a necessidade de melhora nesse fundamento, e o tempo dos gols da Raposa no Campeonato Brasileiro mostra que os jogadores conseguiram atingir o que Leonardo Jardim tanto cobrava.

Dos 17 gols que o Cruzeiro marcou nos primeiros 12 jogos pelo Brasileirão, 11 foram feitos no primeiro tempo. Ou seja, 64,7% dos gols da equipe saíram na primeira metade das partidas. Apenas seis foram marcados na etapa final.

Em seis das sete vitórias no Brasileirão, o Cruzeiro abriu o placar no primeiro tempo. Foi assim contra Mirassol (2 a 1), Bahia (3 a 0), Flamengo (2 a 1), Sport (4 a 0), Fortaleza (2 a 0) e Palmeiras (2 a 1). Essa vitória contra o então líder da competição demonstra bem o resultado da pressão na saída de bola adversária, com linhas de marcação altas, desde o início da partida: o atacante Kaio Jorge marcou logo a um minuto e 15 (o gol mais rápido do Brasileirão) e aos quatro minutos de jogo.

A única vitória do Cruzeiro que não teve gol no primeiro tempo foi sobre o Vasco, por 1 a 0, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O volante Christian marcou já aos 19 minutos do segundo tempo.

Em apenas quatro partidas o Cruzeiro não marcou neste Brasileirão: nos empates sem gol com Atlético-MG e Vitória e nas derrotas para Internacional (3 a 0) e Red Bull Bragantino (1 a 0).

Gabigol fez o gol da vitória sobre o Flamengo nos acréscimos do segundo tempo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A equipe do técnico Leonardo Jardim possui o segundo melhor ataque do Brasileirão, com 17 gols, ao lado do Mirassol. O Flamengo tem o ataque mais positivo, com 24 gols – o time rubro-negro aplicou três goleadas: 6 a 0 sobre o Juventude, 4 a 0 contra o Corinthians e 5 a 0 diante do Fortaleza.

Justamente por causa do saldo de gols, o Cruzeiro perde a liderança do Brasileirão para o Flamengo. Ambos estão com 24 pontos, mas o time carioca leva vantagem no saldo (20 a 9), além de ter feito uma partida a menos, por causa do Mundial de Clubes da Fifa. A Raposa tem o segundo melhor saldo de gols da competição.

Veja o tempo dos 17 gols do Cruzeiro no Brasileirão:

Primeiro tempo: 11 gols

0-15’: 5

16-30’: 2

31-45’: 3

Acréscimos: 1

Segundo tempo: 6 gols