Jogadores do Cruzeiro fazem avaliação física na Toca da Raposa

Os jogadores do Cruzeiro passaram por avaliações físicas na manhã deste sábado (28), no segundo dia de treino após o retorno das férias, na Toca da Raposa. Após os testes físicos na academia do centro de treinamentos celeste, houve treino com bola em um dos campos da Toca da Raposa. O clube divulgou imagens das atividades nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

A novidade na atividade deste sábado foi a presença do lateral-esquerdo Kauã Prates, que estava com a Seleção Brasileira Sub-17, em período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O jogador participou de dois amistosos contra o México e, atuando com zagueiro, fez gol na segunda partida, a goleada brasileira por 5 a 0, na sexta-feira (27). Sob comando do técnico Dudu Patetuci, o Brasil se prepara para o Mundial da categoria, em novembro, no Catar.

O meia Matheus Henrique novamente fez atividades em campo, depois de iniciar a transição da fisioterapia para a preparação física. O jogador se recupera de cirurgia para correção de lesão no menisco lateral do joelho direito, feita em abril.

continua após a publicidade

Atacante Marquinhos em treino na Toca da Raposa, neste sábado (28) (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na manhã deste domingo (29), na Toca da Raposa. Na segunda-feira (30), haverá atividade em dois períodos e, na terça (1º) e quarta-feira (2), apenas pela manhã. A viagem para o Espírito Santo será após o treino de quarta (2).

➡️Maior parte dos gols do Cruzeiro no Brasileirão sai no primeiro tempo

Estreia do Cruzeiro na Vitória Cup será quinta-feira (3), contra o Defensa y Justicia

A estreia na Vitória Cup será na quinta-feira (3), às 20h, contra o Defensa y Justicia, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). No domingo (6), o adversário será o também argentino Banfield, às 16h, no mesmo estádio.

continua após a publicidade

Invicto há 12 partidas, o Cruzeiro volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro no dia 13 de julho, contra o Grêmio, no Mineirão, às 20h30, pela 13ª rodada. A Raposa é a vice-líder do Brasileirão, com os mesmos 24 pontos do Flamengo, mas com pior saldo de gols (20 a 9).