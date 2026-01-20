Gerson tem nome publicado no BID e pode estrear em Cruzeiro x Democrata-GV

Uma semana depois de ser apresentado oficialmente como jogador do Cruzeiro, Gerson teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira (20).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Sendo assim, o jogador poderá estrear já nesta quinta-feira (22), na partida da Raposa contra o Democrata-GV, no Mineirão.

Gerson foi anunciado como reforço do Cruzeiro em 10 de janeiro e assinou contrato até 2030. Nos últimos dias, o camisa 97 tem treinado com o restante do elenco e deverá ser relacionado para a partida pelo Campeonato Mineiro.

Gerson em treinamento na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Aposte na vitória do Cruzeiro!

O jogador não atua há pouco mais de um mês. Seu último jogo foi pelo Zenit, na vitória por 2 a 0 contra o Akron Togliatti. Neste confronto, o Coringa marcou um dos gols.

continua após a publicidade

Baixas para Cruzeiro x Democrata-GV

Apesar de poder contar com Gerson, Tite não terá à disposição o volante Matheus Henrique, que segue como baixa. O atleta ainda não se recuperou totalmente da contratura muscular na panturrilha esquerda e não voltou a trabalhar com o restante do grupo. Além dele, Lucas Villalba, e Luis Sinisterra, seguem em processo de pré-temporada.

Depois de estrear sua equipe titular na goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia, a Raposa deve voltar a usar uma equipe alternativa nesta quinta-feira (22). Nas duas primeiras rodadas, Tite mesclou reservas e Crias da Toca, perdendo por 2 a 1 para o Pouso Alegre e batendo o Tombense, fora de casa, pelo mesmo placar.