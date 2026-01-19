menu hamburguer
Cruzeiro x Democrata-GV: informações sobre venda de ingressos para o jogo

Cruzeiro e Democrata se enfrentam nesta quinta-feira (22)

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 19/01/2026
13:45
Torcida do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
imagem cameraTorcida do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Abrindo a semana importante que terminará com um clássico, o Cruzeiro abrirá na tarde desta segunda-feira (19) a venda de ingressos para o jogo contra o Democrata-GV. Para a partida, a Raposa dará seguimento a promoção nas entradas, que terão preços entre R$ 30 (meia) a R$ 60 (inteira).

Inicialmente, os setores Azul (superior), Laranja (superior) e Roxo (superior) não serão abertos. Caso haja abertura dos locais, o clube irá informar.

Os cruzeirenses que não forem sócios, poderão comprar seus ingressos a partir das 18h (de Brasília) desta terça-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br..

A torcida visitante deverá adquirir seu ingresso diretamente pelo aplicativo BaladAPP ou pelo site baladapp.com.brNão haverá venda física nas bilheterias do Mineirão.

Ingressos para Cruzeiro x Democrata-GV (Foto: Divulgação Cruzeiro)
Ingressos para Cruzeiro x Democrata-GV (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Confira os valores dos ingressos para Cruzeiro x Democrata-GV

  • SETOR AMARELO (Inferior e Superior) 

Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00 

  • SETOR LARANJA (Inferior) 

Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

  • SETOR AZUL (Inferior) - antigo Vermelho

Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00

  • SETOR ROXO (Inferior) 

Inteira: R$ 60,00 / Meia: R$ 30,00 

Prioridade na venda de ingressos

  • 1ª JANELA: Abertura às 14h de segunda-feira (19/01) 

Planos: Clube Diamante, Cabuloso Max, Cabuloso 3 e Cabuloso PCD. 

  • 2ª JANELA: Abertura às 15h de segunda-feira (19/01)

Plano: Cabuloso 2. 

  • 3ª JANELA: Abertura às 16h de segunda-feira (19/01) 

Plano: Cabuloso 1. 

  • 4ª JANELA: Abertura às 17h de segunda-feira (19/01) 

Planos: Time do Povo e Meu Cruzeiro. 

  • VENDA GERAL: Abertura às 18h de segunda-feira (19/01) 

Como chegar ao Mineirão

O Mineirão está localizado na Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, no bairro São José, em Belo Horizonte.

Confira as principais opções de transporte:

Ônibus

Diversas linhas de ônibus atendem o Mineirão, em lista que inclui os MOVE 51, 63, 64, 5250 e 6350, além das linhas 5106 e 5401. Os circulares 503 e 504, assim como o suplementar S53, também passam pelo estádio.

Carro

O estacionamento do Mineirão oferece 2.800 vagas, mas nos dias de eventos a demanda é alta e é preciso adquirir a entrada com antecedência pelo site https://www.zuldigital.com.br/estapar-reserva/estadios-e-arenas. Portões de acesso estrutura: São duas amplas entradas, a Esplanada Sul (localizada na Av. Coronel Oscar Paschoal) e a Esplanada Norte (localizada na Av. Abrahao Caram). O estádio possui três entradas de estacionamento para o público em dias de jogos e eventos. Um está localizado na Avenida C, outro na Abrahão Caram e o terceiro na Avenida Coronel Oscar Paschoal. Existem também opções de estacionamentos em locais próximos, como o Mineirinho e na Avenida Carlos Luz. O acesso ao estádio pode ser feito pela Avenida Antônio Abrahão Caram ou pela Avenida Presidente Carlos Luz.

Bicicleta

Para quem quer ir de bike, o Mineirão conta com dois bicicletários que somam 98 vagas, onde a parada é gratuita. Um deles fica na Esplanada Sul, na entrada da avenida Carlos Luz, e o outro no Estacionamento G1 coberto, logo após a entrada pela avenida Antônio Abrahão Caram, com capacidade para 98 bicicletas.

Táxi e aplicativos

Existem pontos de táxi próximos ao estádio, como na Avenida Antônio Abrahão Caram e na Avenida Cel. Oscar Paschoal. É uma boa opção para quem deseja evitar o trânsito e o estacionamento.

