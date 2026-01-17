Lucas Romero brinca com Matheus Pereira após gol pelo Cruzeiro: 'Posso jogar de 10'

Autor de um dos cinco gols da goleada do Cruzeiro contra o Uberlândia neste sábado (17), Lucas Romero brincou com Matheus Pereira após a partida. O jogador que também deu uma assistência disse que se o camisa 10 quiser descansar, pode assumir a posição.

– Falei para o Matheus Pereira, se precisar descansar posso jogar de 10. Fico feliz, o principal trabalho é defender, ficar posicionado, ser um jogador de cobertura. Mas quando consigo contribuir no ataque fico feliz. Temos uma ideia de jogo mais vertical. Então tem hora que acontece, recuperamos já tentamos achar alguém na frente, dar uma assistência. Fico feliz por fazer um gol, mas principalmente pelo compromisso do time – disse El Perro.

Além disso, Lucas Romero destacou também o desejo que o meio-campista renove seu vínculo com o Cruzeiro. O atleta tem negociações avançadas para prolongar seu contrato com a Raposa.

Romero (Foto: Eduardo Stauti/Lance!)

– Matheus representa demais essa camisa, é um torcedor em campo. É um grande jogador. Não à toa foi o melhor camisa 10 do Brasileirão passado. Não tenho dúvidas que o Pedrinho fará o possível para manter ele – disse.

Romero ressalta aprendizado após 2025

O volante celeste comemorou o resultado elástico e que a diretoria conseguiu manter a base do elenco para 2026. Romero destacou que o grupo aprendeu com os erros da temporada passada.

– 2025 deixou muitos aprendizados. Manter esse time, essa base do elenco é importante, vamos dar o melhor para não cometer os mesmos erros. Ressaltamos muito o trabalho do Pedrinho, por dar o melhor para o Cruzeiro, a melhor estrutura, uma das melhores da América. Isso é uma mensagem clara do Pedro que está comprometido com a torcida. Sobre o Gerson, gera muita expectativa, chegou com muita humildade e vontade de trabalhar – comentou.