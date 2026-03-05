Cássio evolui em recuperação e empolga Cruzeiro

O Cruzeiro realizou, na manhã desta quinta-feira (5), seu antepenúltimo treino antes da decisão do Campeonato Mineiro. Nas atividades na Toca da Raposa II, o goleiro Cássio teve uma evolução em sua recuperação e animou a equipe.

continua após a publicidade

O goleiro, que se recupera de um estiramento ligamentar no joelho direito, voltou a treinar em campo. Ele vinha realizando trabalhos internos nos últimos dias, mas hoje evoluiu e participou de parte das atividades no gramado.

Com isso, cresce a expectativa por uma possível presença do camisa 1 no time titular. Cássio terá mais dois treinamentos para tratar sua lesão antes do confronto contra o Atlético-MG.

continua após a publicidade

Cássio (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Quem permanece no Departamento Médico é o atacante Marquinhos, que sofreu uma lesão grave no joelho em outubro de 2025. Ele já iniciou corridas em campo, mas segue sem previsão de liberação.

Além dele, o atacante Luis Sinisterra segue fora tratando uma lesão muscular na coxa direita. Ele se machucou na partida contra o Mirassol.

Cruzeiro x Atlético-MG

Classificado com a melhor campanha da primeira fase e com duas vitórias na semifinal, o Cruzeiro enfrentará o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro. A equipe alvinegra empatou os dois jogos com o América-MG, na Arena MRV em 1 a 1 e no Independência em 0 a 0, e se classificou nos pênaltis.

continua após a publicidade

A grande decisão do Estadual será no domingo (8), no Mineirão, às 18h (de Brasília). O confronto marcará também a volta da torcida dividida nos clássicos.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Mineiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.