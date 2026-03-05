Kaio Jorge x Hulk: dupla trava briga por artilharia em Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG irão definir na noite deste domingo (8) o título do Campeonato Mineiro de 2026. Além do troféu, dois personagens entram em campo em uma briga por uma premiação individual. Kaio Jorge e Hulk disputam a artilharia do Estadual.

O representante cruzeirense é quem entra em campo com vantagem, com seis gols marcados. O camisa 19 balançou as redes contra Uberlândia, Atlético-MG, América-MG (2x), URT e Pouso Alegre.

Do outro lado, Hulk está empatado com cinco jogadores na vice artilharia, com quatro gols. Ele marcou em duas partidas, sendo uma delas no clássico e outros três tentos na goleada por 7 a 2 contra o Itabirito.

O monopólio de Hulk no Campeonato Mineiro

Desde que chegou ao Atlético, Hulk acumula números expressivos e uma série de recordes em quase todas as competições que disputa, e no Campeonato Mineiro não é diferente. Em 2026, o atacante volta a mirar uma marca histórica no Estadual.

Artilheiro da competição nas últimas quatro edições, o camisa 7 tenta alcançar pela quinta vez consecutiva o topo da lista de goleadores, feito que já era histórico e pode ser ampliado. Até aqui, Hulk já marcou quatro gols e aparece na vice-liderança da artilharia, atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro, que soma seis. Para igualar o rival, o ídolo atleticano precisa marcar dois gols, ou três para ultrapassar, desde que KJ não marque nenhum.

O retrospecto recente reforça o peso da marca. Desde 2021, ano em que chegou ao clube, Hulk só não terminou como artilheiro do Campeonato Mineiro em sua primeira temporada. De 2022 em diante, liderou a artilharia em todas as edições, e, coincidência ou não, o Atlético foi campeão em todas elas.

Hulk comemora golaço que deu a vitória para o Atlético-MG contra o Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O embalo do artilheiro Kaio Jorge

Além de ser o atual artilheiro do Campeonato Mineiro a uma partida do fim, o camisa 19 também vem de duas artilharias, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Kaio Jorge terminou a temporada 2025 como artilheiro do Brasileirão, com 21 gols marcados, e também da Copa do Brasil, com 5 gols, ao lado de Rayan, do Vasco.

Nesta edição do estadual, o centroavante celeste tem média de um gol por partida, sendo um a cada 73 minutos. Com seis gols em seis partidas, ele marcou apenas um deles de pênalti.

Além disso, Kaio Jorge ainda tem um bom retrospecto recente no clássico. Desde que chegou ao Cruzeiro, o atacante disputou seis partidas contra o rival, marcando quatro gols. Ele balançou as redes em três dos últimos quatro confrontos, sendo que no penúltimo foi expulso no segundo tempo.

Não bastasse isso, o jogador só perdeu para o Atlético-MG duas vezes nas dez oportunidades que se enfrentaram. Ao todo, foram quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Atacante Kaio Jorge comemora gol contra o Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

