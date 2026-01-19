Com expectativa por estreia de Gerson, Cruzeiro abre preparação para duelo com Democrata-GV

Após a goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia no último sábado, o Cruzeiro abriu nesta segunda-feira (19), a preparação para a partida de quinta, quando irá enfrentar o Democrata-GV, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília).

No primeiro treinamento da semana, na Toca da Raposa II, Gerson seguiu fazendo as atividades ao lado dos companheiros. Entretanto, o jogador ainda é dúvida para o confronto.

O jogador ainda não teve seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Existe a expectativa que a situação seja regularizada e o atleta faça sua estreia contra a equipe de Governador Valadares.

Gerson e Ryan em treinamento na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Entretanto, se isso não acontecer, o camisa 97 ficará à disposição no clássico contra o Atlético-MG. As equipes se enfrentarão no domingo (25), às 18h (de Brasília).

Baixas para Cruzeiro x Democrata-GV

Por outro lado, o volante Matheus Henrique segue como baixa. O atleta ainda não se recuperou totalmente da contratura muscular na panturrilha esquerda e não voltou a trabalhar com o restante do grupo. Além dele, Lucas Villalba, e Luis Sinisterra, seguem em processo de pré-temporada.

Depois de estrear sua equipe titular na goleada por 5 a 0 contra o Uberlândia, a Raposa deve voltar a usar uma equipe alternativa nesta quinta-feira (22). Nas duas primeiras rodadas, Tite mesclou reservas e Crias da Toca, perdendo por 2 a 1 para o Pouso Alegre e batendo o Tombense, fora de casa, pelo mesmo placar.