CIES divulga lista de jogadores mais decisivos; dois atuam no Brasil

Lionel Messi lidera o ranking com 59 participações diretas em gol

Dia 04/03/2026
11:23
Atualizado há 1 minutos
Messi comemora gol diante do Nashville (Foto: Chandan Khanna/ AFP)
Messi comemora gol diante do Nashville (Foto: Chandan Khanna/ AFP)
O Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) divulgou nesta quarta-feira (4) a lista dos jogadores mais decisivos de 2025 em 67 ligas ao redor do mundo. No topo do ranking, Lionel Messi é o líder, com 59 participações diretas de gol e índice de 66,3. Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, estão presentes na lista. Além do atacante da Raposa, outros três brasileiros foram destacados.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No topo da lista está Lionel Messi, que marcou 37 gols e contribuiu com 22 assistências, totalizando 59 participações, com 66.3 de índice. Atrás do astro argentino está Harry Kane, com 42 G/A e índice de 64.5. Do Campeonato Brasileiro, apenas Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, estão no ranking. O atacante da Raposa somou 22 gols, sete assistências, com índice de 32.6, e o meia do Rubro-Negro teve 19 gols, 11 assistências e índice de 37.8.

Além de Kaio Jorge, Evander (Cincinnati), Anderson Talisca (Fenerbahçe) e João Pedro (Qatar SC) estão ranqueados. Um item que chama atenção na lista é a grande quantidade de jogadores da MLS (oito) e da Arábia Saudita (dez).

Arrascaeta comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Cruz Azul, pelo Mundial
Arrascaeta comemora gol marcado pelo Flamengo contra o Cruz Azul, pelo Mundial (Foto: Divulgação/Flamengo)

Ranking do CIES de jogadores mais decisivos

Total (G+A)JogadorGolsAssist.IndexMin/G+AIdadeClube (País)

Total (G+A)

Jogador

Gols

Assist.

Index

Min/G+A

Idade

Clube (País)

59

Lionel Messi

37

22

66.3

57.3

38.6

Inter Miami (EUA)

42

Harry Kane

35

7

64.5

67.5

32.5

Bayern München (ALE)

41

Anders Dreyer

22

19

42.1

94.5

27.8

San Diego FC (EUA)

41

Kylian Mbappé

37

4

65.4

75.8

27.1

Real Madrid (ESP)

38

Xherdan Shaqiri

19

19

38.0

83.9

34.3

FC Basel (SUI)

37

Luis Suárez

29

8

45.7

90.3

28.2

Sporting CP (POR)

37

Vangelis Pavlidis

32

5

49.3

81.3

27.2

SL Benfica (POR)

36

Denis Bouanga

27

9

38.5

90.6

31.2

Los Angeles FC (EUA)

36

Ivan Toney

30

6

38.8

89.8

29.9

Al-Ahli SFC (ARS)

36

Michael Olise

14

22

54.9

78.4

24.2

Bayern München (ALE)

35

Darko Lemajić

30

5

30.7

69.9

32.5

FK RFS (LVA)

35

Berkan Taz

21

14

21.8

97.6

27.1

SC Verl (ALE/3)

32

Fábio Abreu

27

5

33.4

86.0

33.0

Beijing Guoan (CHN)

32

Akram Afif

18

14

32.7

65.9

29.2

Al-Sadd SC (QAT)

31

Cristiano Ronaldo

29

2

36.5

93.3

41.0

Al-Nassr FC (ARS)

31

Paulinho Fernandes

27

4

36.6

110.1

33.2

Deportivo Toluca (MEX)

31

Valeri Qazaishvili

27

4

30.4

84.3

33.0

Shandong Taishan (CHN)

31

Joel Pohjanpalo

24

7

26.6

115.5

31.4

Palermo FC (ITA/2)

31

Alfredo Morelos

20

11

32.4

115.6

29.6

Atlético Nacional (COL)

31

Erling Haaland

24

7

46.8

94.3

25.6

Manchester City (ING)

30

Christian Fassnacht

24

6

30.1

105.8

32.2

Young Boys (SUI)

30

Giorgian de Arrascaeta

19

11

37.8

90.9

31.7

Flamengo (BRA)

30

Evander

17

13

31.5

107.4

27.7

FC Cincinnati (EUA)

30

Sam Surridge

27

3

27.8

113.2

27.5

Nashville SC (EUA)

30

Eduard Spertsyan

14

16

36.7

83.2

25.7

FK Krasnodar (RUS)

29

Mourad Batna

14

15

25.3

109.4

35.6

Al-Fateh SC (ARS)

29

Aleksandar Katai

22

7

33.6

72.9

35.0

Crvena Zvezda (SRB)

29

Facundo Callejo

26

3

25.7

88.1

33.6

Cusco FC (PER)

29

Janis Ikaunieks

18

11

25.3

88.7

31.0

FK RFS (LVA)

29

Julián Quiñones

27

2

32.1

96.5

28.9

Al-Qadsiah FC (ARS)

29

Lucas Haren

20

9

19.0

96.1

28.3

Vålerenga Fotball (NOR)

29

Kaio Jorge

22

7

32.6

110.0

24.0

Cruzeiro (BRA)

29

Christos Tzolis

16

13

35.4

109.2

24.0

Club Brugge (BEL)

29

Lamine Yamal

18

11

46.0

107.9

18.6

FC Barcelona (ESP)

28

Philip Zinckernagel

15

13

24.3

106.1

31.1

Chicago Fire (EUA)

28

Tolcay Ciğerci

17

11

18.0

127.9

31.0

Energie Cottbus (ALE/3)

28

Dan Biton

21

7

29.4

110.3

30.6

Hapoel Be'er Sheva (ISR)

28

Luis Díaz

17

11

44.0

101.3

29.1

Bayern München (ALE)

28

Eric Kitolano

14

14

17.5

95.6

28.4

Lillestrøm SK (NOR)

27

Salem Al-Dawsari

15

12

33.7

96.5

34.5

Al-Hilal SFC (ARS)

27

Hany Mukhtar

18

9

25.1

133.3

30.9

Nashville SC (ALE)

27

Shkelqim Demhasaj

22

5

16.7

91.0

29.8

Neuchâtel Xamax (SUI/2)

27

Alexis Vega

13

14

31.4

82.8

28.2

Deportivo Toluca (MEX)

27

Viktor Gyökeres

24

3

40.5

110.3

27.7

Arsenal FC (ENG)

27

Mason Greenwood

21

6

34.5

104.8

24.4

Olympique Marseille (FRA)

26

Fernando Zampedri

24

2

24.2

108.5

38.0

Universidad Católica (CHI)

26

Zlatko Tripić

11

15

26.6

81.6

33.2

Viking FK (NOR)

26

Ashley Fletcher

17

9

17.2

141.8

30.3

Blackpool FC (ING/3)

26

Leonardo Nascimento

20

6

29.9

96.1

28.7

Shanghai Port (CHN)

26

Fabian Reese

16

10

21.6

123.3

28.2

Hertha BSC (ALE/2)

26

Andrés Martín

18

8

24.6

145.0

26.6

Racing de Santander (ESP/2)

26

Markus Karlsbakk

13

13

16.3

99.9

25.8

Lillestrøm SK (NOR)

25

Luciano Pons

22

3

23.9

151.8

35.8

Atlético Bucaramanga (COL)

25

Kostas Fortounis

13

12

22.2

116.1

33.3

Khaleej FC (ARS)

25

Anderson Talisca

21

4

32.0

94.5

32.0

Fenerbahçe SK (TUR)

25

Juan Otero

14

11

21.6

118.7

30.7

Sporting Gijón (ESP/2)

25

Daniel Valencia

23

2

19.0

135.7

29.9

América de Cali (COL)

25

Alex Valera

19

6

25.8

116.3

29.7

Club Universitario (PER)

25

Thierry Ambrose

15

10

19.2

114.5

28.9

KV Kortrijk (BEL/2)

25

Dong-Gyeong Lee

12

13

24.8

119.2

28.4

Ulsan HD (COR)

25

André Clóvis

22

3

18.0

120.3

28.2

Académico de Viseu (POR/2)

25

Rilind Nivokazi

21

4

19.3

129.0

26.0

FC Sion (SUI)

25

Kévin Monzialo

15

10

17.8

111.5

25.5

FC Den Bosch (HOL/2)

25

Ismael Saibari

18

7

32.6

98.6

25.0

PSV Eindhoven (HOL)

25

Benjamin Nygren

21

4

27.8

125.6

24.6

Celtic FC (ESC)

25

Lars Gindorf

18

7

15.7

103.9

24.5

Alemannia Aachen (ALE/3)

25

Sergio Arribas

17

8

22.9

130.6

24.4

UD Almería (ESP/2)

25

Joaquín Panichelli

21

4

27.1

139.0

23.3

RC Strasbourg (FRA)

25

Yeremay Hernández

16

9

22.1

142.0

23.2

Deportivo La Coruña (ESP/2)

25

Franculino Djú

21

4

27.1

83.3

21.6

FC Midtjylland (DEN)

24

Teemu Pukki

14

10

19.4

89.8

35.9

HJK Helsinki (FIN)

24

Leonardo Valencia

15

9

20.8

108.5

34.8

Deportes Concepción (CHI)

24

Fo-Doh Laba

22

2

22.4

101.4

34.0

Al-Ain FC (UAE)

24

Lennart Mertens

20

4

18.0

112.8

33.5

SK Beveren (BEL/2)

24

Mikael Ishak

19

5

23.5

113.2

32.9

Lech Poznań (POL)

24

João Pedro

20

4

22.0

98.7

32.8

Qatar SC (QAT)

24

Yannick Carrasco

14

10

23.7

117.1

32.4

Al-Shabab FC (ARS)

24

Roger Martínez

22

2

23.2

122.4

31.6

Al-Taawoun FC (ARS)

24

Alexandru Mitriță

14

10

22.3

109.2

31.0

Zhejiang FC (CHN)

24

Juan Muñoz

18

6

18.2

121.5

30.2

UD Leiria (POR/2)

24

Valon Fazliu

15

9

17.1

129.5

30.0

FC Aarau (SUI/2)

24

Martín Ojeda

16

8

24.5

127.4

27.2

Orlando City (EUA)

24

Claudy M'Buyi

20

4

17.1

78.9

26.7

Rapid Wien (AUT)

24

João Félix

15

9

28.6

116.0

26.2

Al-Nassr FC (ARS)

24

Ibrahim Diabaté

19

5

21.7

96.4

26.2

Deportivo Alavés (ESP)

24

Yanis Begraoui

22

2

24.4

111.9

24.6

GD Estoril Praia (POR)

24

Romano Postema

19

5

17.1

107.8

24.0

FC Emmen (HOL/2)

23

Ivan Perišić

13

10

30.4

107.7

37.0

PSV Eindhoven (HOL)

23

Miroslav Stevanović

14

9

22.7

154.0

35.5

Servette FC (SUI)

23

Alejandro Hohberg

15

8

18.4

132.7

34.5

Club Cienciano (PER)

23

Sadio Mané

15

8

27.1

110.0

33.8

Al-Nassr FC (ARS)

23

Edwin Cardona

12

11

23.8

121.6

33.2

Atlético Nacional (COL)

23

Nicolás López

18

5

24.2

98.4

32.4

Club Nacional (URU)

23

Michael Duffy

14

9

16.8

145.6

31.5

Derry City (IRL)

23

Michal Faško

17

6

18.9

110.4

31.5

MŠK Žilina (SVK)

23

Bruno Fernandes

9

14

29.1

143.8

31.4

Manchester United (ING)

23

Ricardo Horta

16

7

28.6

115.7

31.4

SC Braga (POR)

23

Tomáš Chorý

18

5

27.6

90.0

31.0

Slavia Praha (CZE)

23

Iván Colman

8

15

20.5

152.3

30.8

Cusco FC (PER)

23

Lewis Wing

14

9

15.3

200.7

30.6

Reading FC (ING/3)

Lionel Messi em ação contra o Cincinnati, pela MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)
Lionel Messi em ação contra o Cincinnati, pela MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

Como funciona o ranking do CIES?

O coeficiente esportivo do CIES é um sistema de nivelamento calculado em etapas sucessivas para permitir a comparação justa entre jogadores de ligas com níveis de dificuldade distintos. O processo começa definindo o peso de cada país com base no histórico de seus clubes em torneios continentais, o que determina o valor de cada divisão nacional (100% para a primeira, 50% para a segunda, e assim por diante).

Em seguida, calcula-se o coeficiente específico de cada clube, ajustando o nível de sua liga pelo seu retrospecto recente de resultados em campo (vitórias, empates e derrotas nos últimos 365 dias). Por fim, o nível técnico exato de uma partida é estabelecido pela média dos coeficientes das equipes de todos os atletas que jogaram, servindo como um multiplicador final que ajusta o peso estatístico dos gols e assistências de cada jogador para a formação do ranking global ponderado.

Kaio Jorge comemora gol no clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Kaio Jorge comemora gol no clássico (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

