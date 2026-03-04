CIES divulga lista de jogadores mais decisivos; dois atuam no Brasil
Lionel Messi lidera o ranking com 59 participações diretas em gol
O Centro Internacional de Estudos do Esporte (CIES) divulgou nesta quarta-feira (4) a lista dos jogadores mais decisivos de 2025 em 67 ligas ao redor do mundo. No topo do ranking, Lionel Messi é o líder, com 59 participações diretas de gol e índice de 66,3. Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, estão presentes na lista. Além do atacante da Raposa, outros três brasileiros foram destacados.
No topo da lista está Lionel Messi, que marcou 37 gols e contribuiu com 22 assistências, totalizando 59 participações, com 66.3 de índice. Atrás do astro argentino está Harry Kane, com 42 G/A e índice de 64.5. Do Campeonato Brasileiro, apenas Kaio Jorge, do Cruzeiro, e Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, estão no ranking. O atacante da Raposa somou 22 gols, sete assistências, com índice de 32.6, e o meia do Rubro-Negro teve 19 gols, 11 assistências e índice de 37.8.
Além de Kaio Jorge, Evander (Cincinnati), Anderson Talisca (Fenerbahçe) e João Pedro (Qatar SC) estão ranqueados. Um item que chama atenção na lista é a grande quantidade de jogadores da MLS (oito) e da Arábia Saudita (dez).
Ranking do CIES de jogadores mais decisivos
|Total (G+A)
|Jogador
|Gols
|Assist.
|Index
|Min/G+A
|Idade
|Clube (País)
Total (G+A)
Jogador
Gols
Assist.
Index
Min/G+A
Idade
Clube (País)
59
Lionel Messi
37
22
66.3
57.3
38.6
Inter Miami (EUA)
42
Harry Kane
35
7
64.5
67.5
32.5
Bayern München (ALE)
41
Anders Dreyer
22
19
42.1
94.5
27.8
San Diego FC (EUA)
41
Kylian Mbappé
37
4
65.4
75.8
27.1
Real Madrid (ESP)
38
Xherdan Shaqiri
19
19
38.0
83.9
34.3
FC Basel (SUI)
37
Luis Suárez
29
8
45.7
90.3
28.2
Sporting CP (POR)
37
Vangelis Pavlidis
32
5
49.3
81.3
27.2
SL Benfica (POR)
36
Denis Bouanga
27
9
38.5
90.6
31.2
Los Angeles FC (EUA)
36
Ivan Toney
30
6
38.8
89.8
29.9
Al-Ahli SFC (ARS)
36
Michael Olise
14
22
54.9
78.4
24.2
Bayern München (ALE)
35
Darko Lemajić
30
5
30.7
69.9
32.5
FK RFS (LVA)
35
Berkan Taz
21
14
21.8
97.6
27.1
SC Verl (ALE/3)
32
Fábio Abreu
27
5
33.4
86.0
33.0
Beijing Guoan (CHN)
32
Akram Afif
18
14
32.7
65.9
29.2
Al-Sadd SC (QAT)
31
Cristiano Ronaldo
29
2
36.5
93.3
41.0
Al-Nassr FC (ARS)
31
Paulinho Fernandes
27
4
36.6
110.1
33.2
Deportivo Toluca (MEX)
31
Valeri Qazaishvili
27
4
30.4
84.3
33.0
Shandong Taishan (CHN)
31
Joel Pohjanpalo
24
7
26.6
115.5
31.4
Palermo FC (ITA/2)
31
Alfredo Morelos
20
11
32.4
115.6
29.6
Atlético Nacional (COL)
31
Erling Haaland
24
7
46.8
94.3
25.6
Manchester City (ING)
30
Christian Fassnacht
24
6
30.1
105.8
32.2
Young Boys (SUI)
30
Giorgian de Arrascaeta
19
11
37.8
90.9
31.7
Flamengo (BRA)
30
Evander
17
13
31.5
107.4
27.7
FC Cincinnati (EUA)
30
Sam Surridge
27
3
27.8
113.2
27.5
Nashville SC (EUA)
30
Eduard Spertsyan
14
16
36.7
83.2
25.7
FK Krasnodar (RUS)
29
Mourad Batna
14
15
25.3
109.4
35.6
Al-Fateh SC (ARS)
29
Aleksandar Katai
22
7
33.6
72.9
35.0
Crvena Zvezda (SRB)
29
Facundo Callejo
26
3
25.7
88.1
33.6
Cusco FC (PER)
29
Janis Ikaunieks
18
11
25.3
88.7
31.0
FK RFS (LVA)
29
Julián Quiñones
27
2
32.1
96.5
28.9
Al-Qadsiah FC (ARS)
29
Lucas Haren
20
9
19.0
96.1
28.3
Vålerenga Fotball (NOR)
29
Kaio Jorge
22
7
32.6
110.0
24.0
Cruzeiro (BRA)
29
Christos Tzolis
16
13
35.4
109.2
24.0
Club Brugge (BEL)
29
Lamine Yamal
18
11
46.0
107.9
18.6
FC Barcelona (ESP)
28
Philip Zinckernagel
15
13
24.3
106.1
31.1
Chicago Fire (EUA)
28
Tolcay Ciğerci
17
11
18.0
127.9
31.0
Energie Cottbus (ALE/3)
28
Dan Biton
21
7
29.4
110.3
30.6
Hapoel Be'er Sheva (ISR)
28
Luis Díaz
17
11
44.0
101.3
29.1
Bayern München (ALE)
28
Eric Kitolano
14
14
17.5
95.6
28.4
Lillestrøm SK (NOR)
27
Salem Al-Dawsari
15
12
33.7
96.5
34.5
Al-Hilal SFC (ARS)
27
Hany Mukhtar
18
9
25.1
133.3
30.9
Nashville SC (ALE)
27
Shkelqim Demhasaj
22
5
16.7
91.0
29.8
Neuchâtel Xamax (SUI/2)
27
Alexis Vega
13
14
31.4
82.8
28.2
Deportivo Toluca (MEX)
27
Viktor Gyökeres
24
3
40.5
110.3
27.7
Arsenal FC (ENG)
27
Mason Greenwood
21
6
34.5
104.8
24.4
Olympique Marseille (FRA)
26
Fernando Zampedri
24
2
24.2
108.5
38.0
Universidad Católica (CHI)
26
Zlatko Tripić
11
15
26.6
81.6
33.2
Viking FK (NOR)
26
Ashley Fletcher
17
9
17.2
141.8
30.3
Blackpool FC (ING/3)
26
Leonardo Nascimento
20
6
29.9
96.1
28.7
Shanghai Port (CHN)
26
Fabian Reese
16
10
21.6
123.3
28.2
Hertha BSC (ALE/2)
26
Andrés Martín
18
8
24.6
145.0
26.6
Racing de Santander (ESP/2)
26
Markus Karlsbakk
13
13
16.3
99.9
25.8
Lillestrøm SK (NOR)
25
Luciano Pons
22
3
23.9
151.8
35.8
Atlético Bucaramanga (COL)
25
Kostas Fortounis
13
12
22.2
116.1
33.3
Khaleej FC (ARS)
25
Anderson Talisca
21
4
32.0
94.5
32.0
Fenerbahçe SK (TUR)
25
Juan Otero
14
11
21.6
118.7
30.7
Sporting Gijón (ESP/2)
25
Daniel Valencia
23
2
19.0
135.7
29.9
América de Cali (COL)
25
Alex Valera
19
6
25.8
116.3
29.7
Club Universitario (PER)
25
Thierry Ambrose
15
10
19.2
114.5
28.9
KV Kortrijk (BEL/2)
25
Dong-Gyeong Lee
12
13
24.8
119.2
28.4
Ulsan HD (COR)
25
André Clóvis
22
3
18.0
120.3
28.2
Académico de Viseu (POR/2)
25
Rilind Nivokazi
21
4
19.3
129.0
26.0
FC Sion (SUI)
25
Kévin Monzialo
15
10
17.8
111.5
25.5
FC Den Bosch (HOL/2)
25
Ismael Saibari
18
7
32.6
98.6
25.0
PSV Eindhoven (HOL)
25
Benjamin Nygren
21
4
27.8
125.6
24.6
Celtic FC (ESC)
25
Lars Gindorf
18
7
15.7
103.9
24.5
Alemannia Aachen (ALE/3)
25
Sergio Arribas
17
8
22.9
130.6
24.4
UD Almería (ESP/2)
25
Joaquín Panichelli
21
4
27.1
139.0
23.3
RC Strasbourg (FRA)
25
Yeremay Hernández
16
9
22.1
142.0
23.2
Deportivo La Coruña (ESP/2)
25
Franculino Djú
21
4
27.1
83.3
21.6
FC Midtjylland (DEN)
24
Teemu Pukki
14
10
19.4
89.8
35.9
HJK Helsinki (FIN)
24
Leonardo Valencia
15
9
20.8
108.5
34.8
Deportes Concepción (CHI)
24
Fo-Doh Laba
22
2
22.4
101.4
34.0
Al-Ain FC (UAE)
24
Lennart Mertens
20
4
18.0
112.8
33.5
SK Beveren (BEL/2)
24
Mikael Ishak
19
5
23.5
113.2
32.9
Lech Poznań (POL)
24
João Pedro
20
4
22.0
98.7
32.8
Qatar SC (QAT)
24
Yannick Carrasco
14
10
23.7
117.1
32.4
Al-Shabab FC (ARS)
24
Roger Martínez
22
2
23.2
122.4
31.6
Al-Taawoun FC (ARS)
24
Alexandru Mitriță
14
10
22.3
109.2
31.0
Zhejiang FC (CHN)
24
Juan Muñoz
18
6
18.2
121.5
30.2
UD Leiria (POR/2)
24
Valon Fazliu
15
9
17.1
129.5
30.0
FC Aarau (SUI/2)
24
Martín Ojeda
16
8
24.5
127.4
27.2
Orlando City (EUA)
24
Claudy M'Buyi
20
4
17.1
78.9
26.7
Rapid Wien (AUT)
24
João Félix
15
9
28.6
116.0
26.2
Al-Nassr FC (ARS)
24
Ibrahim Diabaté
19
5
21.7
96.4
26.2
Deportivo Alavés (ESP)
24
Yanis Begraoui
22
2
24.4
111.9
24.6
GD Estoril Praia (POR)
24
Romano Postema
19
5
17.1
107.8
24.0
FC Emmen (HOL/2)
23
Ivan Perišić
13
10
30.4
107.7
37.0
PSV Eindhoven (HOL)
23
Miroslav Stevanović
14
9
22.7
154.0
35.5
Servette FC (SUI)
23
Alejandro Hohberg
15
8
18.4
132.7
34.5
Club Cienciano (PER)
23
Sadio Mané
15
8
27.1
110.0
33.8
Al-Nassr FC (ARS)
23
Edwin Cardona
12
11
23.8
121.6
33.2
Atlético Nacional (COL)
23
Nicolás López
18
5
24.2
98.4
32.4
Club Nacional (URU)
23
Michael Duffy
14
9
16.8
145.6
31.5
Derry City (IRL)
23
Michal Faško
17
6
18.9
110.4
31.5
MŠK Žilina (SVK)
23
Bruno Fernandes
9
14
29.1
143.8
31.4
Manchester United (ING)
23
Ricardo Horta
16
7
28.6
115.7
31.4
SC Braga (POR)
23
Tomáš Chorý
18
5
27.6
90.0
31.0
Slavia Praha (CZE)
23
Iván Colman
8
15
20.5
152.3
30.8
Cusco FC (PER)
23
Lewis Wing
14
9
15.3
200.7
30.6
Reading FC (ING/3)
Como funciona o ranking do CIES?
O coeficiente esportivo do CIES é um sistema de nivelamento calculado em etapas sucessivas para permitir a comparação justa entre jogadores de ligas com níveis de dificuldade distintos. O processo começa definindo o peso de cada país com base no histórico de seus clubes em torneios continentais, o que determina o valor de cada divisão nacional (100% para a primeira, 50% para a segunda, e assim por diante).
Em seguida, calcula-se o coeficiente específico de cada clube, ajustando o nível de sua liga pelo seu retrospecto recente de resultados em campo (vitórias, empates e derrotas nos últimos 365 dias). Por fim, o nível técnico exato de uma partida é estabelecido pela média dos coeficientes das equipes de todos os atletas que jogaram, servindo como um multiplicador final que ajusta o peso estatístico dos gols e assistências de cada jogador para a formação do ranking global ponderado.
