Consolidação x impressão: O duelo por objetivos de Tite e Domínguez em Cruzeiro x Atlético-MG

O clássico entre Cruzeiro e Atlético terá um duelo à parte à beira do campo. Tite e Eduardo Domínguez se enfrentam em busca de consolidação e impressão em seus respectivos clubes. As equipes se encaram no próximo domingo (8), às 18h, no Mineirão, na decisão do Campeonato Mineiro.

O clássico entre Cruzeiro e Atlético terá um duelo à parte à beira do campo. Tite e Eduardo Domínguez se enfrentam em busca de consolidação e impressão em seus respectivos clubes. As equipes se encaram no próximo domingo (8), às 18h, no Mineirão, na decisão do Campeonato Mineiro.

continua após a publicidade

Ambos chegaram nesta temporada, mas vivem momentos distintos. Pelo Cruzeiro, Tite tenta se consolidar no comando da Raposa. Com resultados abaixo do esperado até aqui, o clássico surge como oportunidade ideal para fortalecer e consolidar seu trabalho, além ganhar respaldo junto à torcida.

Do outro lado, Domínguez ainda está no início da trajetória pelo Atlético. Com apenas um jogo à frente da equipe, o treinador argentino já encara uma decisão. O clássico representa a chance de apresentar seu cartão de visitas, as primeiras impressões, para iniciar o trabalho com confiança e dar mais tranquilidade à sequência da temporada.

continua após a publicidade

Cartão de visita de Domínguez

Eduardo Domínguez tem menos de uma semana no comando do Atlético. O treinador realizou seu primeiro treinamento na última quinta-feira (26) e, no domingo, comandou a vitória sobre o América nos pênaltis, resultado que garantiu a classificação para a final do Campeonato Mineiro.

Mesmo com pouco tempo de trabalho, já foi possível perceber algumas características do técnico argentino. A solidez defensiva foi um dos principais pontos observados: o Atlético voltou a passar um jogo sem sofrer gols após uma sequência de dez partidas sendo vazado.

continua após a publicidade

Apesar da evolução inicial, Domínguez reconheceu, em entrevista coletiva, que o trabalho está apenas começando e que ainda há muitos ajustes a serem feitos. Entre os pontos destacados estão a proteção da defesa na intermediária, a maior efetividade ofensiva e uma melhor organização tática da equipe.

Conhecido por montar defesas consistentes e times bem estruturados, o treinador chega justamente para corrigir uma das principais fragilidades do Atlético desde a última temporada: o sistema defensivo. A expectativa é que, com seu trabalho, o time ganhe mais equilíbrio e segurança.

Uma vitória no clássico pode representar não apenas a conquista de um título logo em sua primeira semana no cargo, mas também a tranquilidade necessária para iniciar seu projeto no clube, que busca uma temporada mais sólida, especialmente no Campeonato Brasileiro.

Domínguez contra o América (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Decisão em jogo único promete emoção especial para Cruzeiro x Atlético-MG

Tite em busca de popularidade

Até o momento, os resultados do técnico Tite no Cruzeiro são medianos, algo normal para o início de uma temporada. Mas por conta da grande expectativa criada, e alguns resultados muito ruins, o comandante chega à final pressionado.

Com Leonardo Jardim em 2025, o Cruzeiro voltou a brigar pelo topo no Campeonato Brasileiro e voltou à Libertadores. No início deste ano, contratou Gerson, a segunda compra mais cara da história do futebol brasileiro.

No entanto, o início de temporada não empolgou. Apesar de ter apenas 4% a menos de aproveitamento que seu antecessor (54,7% contra 58,2%), alguns confrontos foram decisivos para a baixa popularidade do técnico com a Nação Azul.

A temporada celeste desandou na última semana de janeiro, quando a Raposa perdeu por 2 a 1 para o Atlético-MG e foi goleada por 4 a 0 pelo Botafogo. A partir desse momento, Tite passou a conviver com a pressão na Toca da Raposa II. Entretanto, a diretoria segue bancando e dando respaldo ao comandante.

Nas arquibancadas, porém, a pressão é muito grande. Recentemente, os torcedores já pediram sua saída em duas partidas. Na classificação, contra o Pouso Alegre, o treinador projetou como pode retomar a popularidade com a torcida celeste.

Tite comandando a equipe do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Cruzeiro x Atlético

No próximo domingo (8), Cruzeiro e Atlético decidem o título do Campeonato Mineiro de 2026. Para a grande decisão, em termos de resultado nem a raposa nem o Galo tem vantagem. Quem vencer leva o troféu, caso o jogo termine em igualdade, será decidido nos pênaltis.

Como fez a melhor campanha, pelo regulamento do Campeonato Mineiro, a Raposa será considerada mandante na decisão. Com isso, também escolherá os uniformes, vestiários e banco de reservas.