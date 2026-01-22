Gerson faz balanço de estreia pelo Cruzeiro

Contratação mais cara da história do futebol brasileiro, o volante Gerson fez sua estreia pelo Cruzeiro nesta quinta-feira (22), na derrota por 1 a 0 para Democrata-GV. Após a partida, o Coringa conversou com os jornalistas na zona mista e fez um balanço de sua primeira partida pela Raposa.

– Tentei finalizar, fazer jogadas. Claro que ainda não estou no melhor nível, mas estou trabalhando dia a dia para isso acontecer o mais rápido possível. Perdemos o jogo, estamos chateados, porque ninguém gosta de perder, mas fizemos muitas coisas boas e temos que levar isso – disse.

– Tranquilo, às vezes vocês me veem um pouco estressado no campo, mas eu sou tranquilo. Feliz pela estreia, não pelo resultado, porque não era isso que a gente queria. Queríamos estrear vencendo, mas o futebol é dinâmico, domingo já temos outra oportunidade – completou Gerson.

Cruzeiro perde para o Democrata em estreia de Gerson

Na última partida antes do primeiro clássico do ano, o Cruzeiro perdeu para o Democrata-GV em partida muito parecida com a estreia no Campeonato Mineiro. A Raposa foi superior durante todo o jogo, mas não marcou. Do outro lado, Bryan foi certeiro e garantiu o 1 a 0.

A equipe comandada por Tite seguiu com suas características e dominou o primeiro tempo. Entretanto, assim como aconteceu com as outras equipes do interior, o Democrata se fechou e dificultou os ataques. Gerson teve a chance de marcar em sua estreia, mas parou no goleiro Thulio.

Na segunda etapa, depois das primeiras alterações celestes, os mandantes sofreram um gol. João Marcelo e Fagner falharam e Bryan balançou as redes.