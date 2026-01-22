Tite vê derrota que não traduziu desempenho do Cruzeiro, mas faz alerta

O Cruzeiro foi derrotado pelo Democrata na noite desta quinta-feira (22), por 1 a 0, no Mineirão. Apesar do resultado ruim, a Raposa teve bom desempenho, mas não aproveitou as chances. Depois do confronto, Tite analisou a partida, reconheceu que a equipe jogou bem, mas fez um alerta.

– Resultado negativo, chateado pela derrota, grupo chateado. Paralelamente a isso, analise do desempenho. Não foi aquilo traduziu o placar. Desempenho, volume, oportunidades. No último terço precisávamos de um pouco mais de lucidez, talvez pelo início de temporada. O desempenho não traduz a derrota – comentou Tite.

– Esse último terço são pequenos grandes detalhes que definem resultados. O mesmo tempo que temos terão as equipes. Mas nós teremos 24 horas a menos, seria irresponsável se colocasse toda a equipe. Um acúmulo de jogos, efeito cumulativo. Não é quinta para domingo, é uma sequência mais longa. Temos que usar o grupo todo. Tem jogadores, o Japa é grande, os jogos que ele fez, uma regularidade. O moleque já vestiu a camisa e não sente mais peso. É jogando que vai adquirir essa imposição – analisou o comandante sobre os erros.

Tite em coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Além isso, o comandante ainda falou sobre o início de temporada com diversas partidas. Em um intervalo de oito dias, o Cabuloso disputará três partidas.

– É desafiador para todas as equipes, nosso tempo é o dos outros. Temos que ter competência, correr alguns riscos. Néiser teve chance de entrar em um jogo importante, mas não traduzimos em resultado. Efetividade conta no futebol. Fiquei contente com o desempenho. Não vou dormir legal, mas o desempenho traduziu uma consistência defensiva, com iniciação e construção. Faltou precisão – comentou o técnico sobre o início de temporada com muitos jogos.

Cruzeiro perde para o Democrata em estreia de Gerson

Na última partida antes do primeiro clássico do ano, o Cruzeiro perdeu para o Democrata-GV em partida muito parecida com a estreia no Campeonato Mineiro. A Raposa foi superior durante todo o jogo, mas não marcou. Do outro lado, Bryan foi certeiro e garantiu o 1 a 0.

A equipe comandada por Tite seguiu com sua características e dominou o primeiro tempo. Entretanto, assim como aconteceu com as outras equipes do interior, o Democrata se fechou e dificultou os ataques. Gerson teve a chance de marcar em sua estreia, mas parou no goleiro Thulio.

Na segunda etapa, depois das primeiras alterações celestes, os mandantes sofreram um gol. João Marcelo e Fagner falharam e Bryan balançou as redes.