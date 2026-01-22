Após derrota do Cruzeiro, Tite abre o jogo sobre Cássio: 'Estou preocupado'

Na última partida antes do clássico do fim de semana, o Cruzeiro acabou derrotado por 1 a 0 pelo Democrata-GV, no Mineirão. Além do resultado ruim, a Raposa ainda ganhou uma preocupação, quando Cássio deixou a partida ainda no intervalo.

Cássio apareceu no banco de reservas com um curativo nos dedos. O camisa 1 teve um trauma na mão esquerda e será reavaliado nesta sexta-feira (23).

Na segunda etapa, já com Otávio, o Cruzeiro sofreu o único da partida. No lance, o arqueiro não teve responsabilidade ao tentar fechar a finalização depois dos erros de Fagner e João Marcelo.

Após a partida, o técnico Tite explicou a situação do jogador, titular absoluto com o comandante.

– Estou preocupado, evitei até de falar. O departamento médico vai passar. Estou tranquilo, se tiver que jogar o Otávio, vai jogar e vai ter confiança – comentou.

