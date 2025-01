Após passar em branco no empate por 1 a 1 do Cruzeiro com o Betim em casa, o atacante Gabigol deixou o Mineirão em silêncio. Em um vídeo que circula na web, o jogador aparece ignorando os torcedores que o esperavam na saída do estádio para foto.

Lance de Gabigol em empate do Cruzeiro com o Betim viraliza: ‘Tá difícil’

No registro, que foi cedido à "rádio Itatiaia" por um torcedor, Gabigol está falando ao telefone e não atendeu aos pedidos dos fãs, que assistiram à estreia do reforço em casa. Durante a filmagem, o cruzeirense que fez o vídeo desabafou dizendo que ele 'não tirou foto com ninguém', em referência ao ex-Flamengo.

Veja o vídeo de Gabigol e torcedores no Mineirão

Além disso, o jogador não conversou com jornalistas, acessando o estacionamento por outra saída, sem ter contato com a imprensa.

Gabigol era aguardado pela imprensa no corredor da zona mista para entrevistas pós-jogo, no entanto, não apareceu. Nas redes sociais, ele se manifestou sobre o resultado e também à primeira partida no Mineirão.

- Feliz pela estreia em casa, triste pelo resultado. Temos que melhorar e vamos - escreveu o jogador nas redes sociais.

Estreia de Gabigol no Mineirão

O que era para ser um momento feliz na carreira de Gabigol virou tensão devido à pressão sobre o técnico Fernando Diniz. Em três rodadas do Campeonato Mineiro, a equipe tem uma vitória, uma derrota e um empate.

Com relação ao atacante, ele não conseguiu se destacar em campo mesmo com a presença da família e namorada, Rafaella Santos, irmã de Neymar. O gol cruzeirense foi marcado por Lautaro Díaz após passe de Fabrício Bruno, ex-Flamengo e contratado para a temporada.

A situação ficou ainda mais delicada após o vídeo de Gabigol e torcedores ser divulgado nas redes sociais. O atacante foi bastante criticado por outros cruzeirenses na web.