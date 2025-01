Cruzeiro empata com Betim, e pressão sobre Diniz aumenta

Na primeira apresentação da equipe titular diante da torcida, neste ano, o Cruzeiro apenas empatou por 1 a 1 com o Betim, neste sábado (25), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A equipe visitante abriu o placar no primeiro tempo, e a Raposa empatou, com Lautaro Diaz, somente aos 41 minutos do segundo tempo, o que deixou os mais de 30 mil cruzeirenses presentes irados na maior parte do tempo. Ao fim do jogo, mais vaias para o técnico Fernando Diniz.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Cruzeiro chegou aos quatro pontos no Estadual, na liderança do Grupo C - pode ser ultrapassado pelo Villa Nova, neste domingo (26) - o Leão enfrenta o Athletic. O Betim, com sete pontos, lidera o Grupo A.

O primeiro tempo terminou com a vitória do Betim por 1 a 0, merecidamente. Logo no início, a equipe visitante levou perigo ao gol de Cássio, que teve de espalmar duas bolas seguidas para evitar o gol. O Cruzeiro até que teve maior posse de bola, mas sem pressionar o adversário nem criar boas jogadas ofensivas.

continua após a publicidade

Matheus Henrique foi o melhor do Cruzeiro no primeiro tempo contra o Betim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Betim abriu o placar aos 38 minutos. No lance anterior, o zagueiro Fabrício Bruno, em cima da linha, evitou o gol de João Diogo. Na sequência, Foguinho cruzou da esquerda, e Eurico subiu mais que a zaga cruzeirense e cabeceou fora do alcance de Cássio.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

O atacante Gabigol não conseguiu finalizar nenhuma jogada. Ele recebeu três passes na área. No primeiro, estava impedido. No segundo, não dominou a bola de Dudu e, na última, não alcançou, junto com Matheus Pereira, cruzamento da direita.

continua após a publicidade

Vaiado na saída de campo, Fernando Diniz trocou os dois laterais para o segundo tempo, colocando Marquinhos e Villalba. O Cruzeiro teve maior presença no campo adversário, chegando mais pela direita com o atacante emprestado pelo Arsenal. Aos 12 minutos, Gabigol finalizou pela primeira vez, em cima do goleiro Michael.

O empate saiu somente aos 41 minutos, quando a torcida já cantava "Adeus, Diniz!". Fabrício Bruno, que quase foi substituído pouco antes, cruzou da direita, e Lautaro Diaz, que acabou entrando no lugar de Kaio Jorge, cabeceou no ângulo de Michel.

Os jogos de Cruzeiro e Betim na quarta rodada do Mineiro

Na quarta rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Itabirito, quinta-feira (30), às 19h, no Independência - o mando é da equipe do interior. O Betim recebe o Democrata-GV, na quarta-feira (29), às 20h, na Arena Vera Cruz.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 x 1 BETIM

CAMPEONATO MINEIRO 2025 - 3a. RODADA

🗓️ Data e horário: Sábado, 25 de janeiro de 2025, 16h30

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gols: Eurico (38'/1°T) e Lautaro Diaz (41'/2o.T)

🟨 Cartões amarelos: Cássio (Cruzeiro) e Foguinho (Betim)

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 33.308

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico Fernando Diniz)

Cássio, William (Marquinhos), Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Marlon (Villalba); Lucas Romero (Eduardo), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Gabigol, Kaio Jorge (Lautaro Diaz) e Dudu (Bolasie).

BETIM (Técnico: Alex Nascif)

Michael; Diego Ferreira, Jonathan, Eurico e Foguinho (Gabriel); Miticov, Fillipe Soutto (Rikelmy) e Diego Jardel (Matheus); Erick Salles (Pablo), Paulo Henrique (Vitinho) e João Diogo.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes

4️⃣ Quarto árbitro: Esdras Henrique Gonçalves do Couto

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira