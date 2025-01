Sob pressão, Diniz afirma acreditar em trabalho no Cruzeiro

A expectativa da torcida do Cruzeiro era que o técnico Fernando Diniz fosse demitido ainda no Mineirão, logo após o empate por 1 a 1 com o Betim, neste sábado (25), pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O treinador demorou para aparecer para a entrevista coletiva pós-jogo, mas continua no cargo, apesar da longa conversa que teve com o diretor de futebol Alexandre Mattos e o dono da SAF do clube, Pedro Lourenço.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro empata com Betim e pressão sobre Diniz aumenta

- A gente teve uma conversa particular e não vou entrar no conteúdo dessa conversa – relevou Fernando Diniz, no início da coletiva.

Mais uma vez, Diniz reconheceu o direito de o torcedor do Cruzeiro em vaiá-lo e apontou os maus resultados do fim da temporada passada como o principal motivo para esse comportamento da torcida celeste:

- O que pesa é o retrospecto do ano passado. Fomos empatando jogos que poderíamos ganhar, perdemos por 1 a 0… Se tivesse chegado em janeiro, não seria assim. A sequência de resultados ruins deixa o torcedor sem paciência, e com toda a razão – afirmou Diniz.

continua após a publicidade

Lautaro Diaz marcou o gol de empate do Cruzeiro contra o Betim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Por várias vezes, na coletiva, Diniz usou a palavra “limite” ao comentar a situação do Cruzeiro, mas depois explicou que não se referia ao seu trabalho, mas sim ao posicionamento do torcedor:

- Não é o meu limite. Acredito no trabalho e no que a gente pode fazer no Cruzeiro – afirmou Fernando Diniz.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Cruzeiro

Para Diniz, Cruzeiro poderia ter virado o placar diante do Betim

Sobre a fraca atuação do Cruzeiro diante do Betim, no Mineirão, o treinador apontou que houve uma melhora significativa no segundo tempo e que o time poderia ter saído de campo com a vitória:

continua após a publicidade

- O primeiro tempo foi muito abaixo, time lento, horroroso, deixando espaços, permitindo contra-ataques. No segundo tempo, melhorou bem. A equipe produziu para virar, mas não virou. Se tivesse mais atitude, teria virado. Para a temporada, espero que o time seja consistente, como foi contra o São Paulo, o Atlético-MG, o Tombense e no segundo tempo de hoje – afirmou Fernando Diniz.