Lance de Gabigol em empate do Cruzeiro com o Betim viraliza: ‘Tá difícil’

Reforço do Cruzeiro para a temporada 2025, Gabigol passou em branco no empate da Raposa com o Betim, neste sábado (25). Nas redes sociais, internautas repercutiram lances do ex-atacante do Flamengo na partida do Mineirão. Em um deles, o jogador de 28 anos acabou errando a bola ao tentar chutar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em uma jogada de ataque, Gabigol recebeu um passe e tentou acionar de primeira um companheiro de time, que estava a poucos metros de distância. O passe do atacante, no entanto, passou longe do alvo. Em outro momento, o centroavante recebeu cruzamento na área e tentou chutar de primeira, mas furou.

Veja as reações nas redes sociais: