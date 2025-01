Cruzeiro: Diniz reconhece que resultados são ‘muito ruins’

O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, desde que assumiu o cargo em setembro do ano passado, comandou a equipe em 20 jogos e tem péssimo desempenho: apenas quatro vitórias, nove empates e sete derrotas. O próprio treinador concorda que o retrospecto é “muito ruim”:

- Para o torcedor, se não for 100% (de aproveitamento), para a maioria, já está no limite. E com razão. Esse resultado não tem defesa, é indefensável. Se a gente pegar por aí, não tem como se defender disso. O que eu pego é que tem margem para crescer e começar a ganhar jogos e conquistar campeonatos. Nisso eu acredito – afirmou Fernando Diniz, confiante que vai conseguir melhorar o rendimento da equipe.

Para o técnico do Cruzeiro, diante desses resultados ruins, a cobrança da torcida é perfeitamente normal:

- A cobrança tem que existir, os resultados são muito ruins. A gente precisa da vitória, não só de jogar bem. O trabalho está iniciando, chegaram muitos jogadores, e a gente carrega o histórico do ano passado, que traz pressão. O torcedor está indócil – comentou Diniz.

Fabrício Bruno fez a assistência para o gol do Cruzeiro contra o Betim (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Após o empate com o Betim por 1 a 1, neste sábado (25), no Mineirão, Fernando Diniz voltou a dizer que o Cruzeiro teve boa atuação nos jogos contra São Paulo e Atlético-MG, pela FC Series, em Orlando (EUA) e na estreia no Campeonato Mineiro, diante do Tombense, quando o time reserva venceu por 1 a 0.

- Numa análise fria, tivemos uma atuação equilibrada com o São Paulo, muito boa contra o Atlético-MG e Tombense e no segundo tempo de hoje. Acho que, em menos de 20 dias de pré-temporada, a equipe oscilou de momentos como protagonista a outros ruins. Mas a gente tem margem e de onde tirar. Acho que o time vai melhorar – disse.

Diniz pretende aumentar desempenho ofensivo do Cruzeiro

Diniz admite que o Cruzeiro ainda cria pouco ofensivamente e precisa ser mais incisivo no ataque. Esse foi seu objetivo com as mudanças no intervalo da partida diante do Betim, a entrada de Marquinhos e Villalba e a saída de William e Marlon:

- Queria o que aconteceu no jogo: ser mais incisivo e ter mais peso na área. Na queria ser convencional, trocar lateral por lateral. Com nove, dez adversários no limite da área, o gol só vai sair de cruzamento, rebote e chute de fora da área. Se tivesse jogado dessa forma no primeiro tempo, teria vencido até com certa facilidade.

Em busca da segunda vitória no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro volta a jogar na quinta-feira (30), contra o Itabirito, às 19h, na Arena Independência, pela quarta rodada. A equipe do interior mineiro está mandando seus jogos no estádio do Horto.