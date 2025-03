Gabigol e Kaio Jorge podem jogar juntos no Cruzeiro em 2025?

O atacante Gabigol, principal contratação do Cruzeiro para a temporada, pode viver na Toca da Raposa o mesmo dilema que teve no Flamengo: atuar ao lado de outro atacante centralizado ou ter de disputar uma única vaga no comando do ataque. No rubro-negro carioca, a “disputa” foi com Pedro. Na Raposa, o concorrente é Kaio Jorge. Um ponto favorável para Gabigol agora é que, como a maior contratação do clube para 2025, ele começa a temporada com respaldo para ser titular absoluto da equipe.

Gabigol e Kaio Jorge já atuaram juntos em duas partidas nesta temporada. No empate por 1 a 1 com o Betim, pela primeira fase do Campeonato Mineiro, em 25 de janeiro, ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz. E no último jogo da equipe, o empate por 1 a 1 com o América, na segunda partida da semifinal, em 22 de fevereiro, já com o técnico português Leonardo Jardim.

Curiosamente, essas foram os dois únicos jogos de Kaio Jorge neste ano. O atacante terminou a temporada passada com uma contusão na coxa direita e revelou que estava atuando com dores. Assim, o clube optou pela recuperação completa antes de liberar o jogador para voltar a atuar.

Leonardo Jardim está aproveitando o período sem jogos, após a eliminação no Mineiro até a estreia no Brasileiro, dia 29, contra o Mirassol, para avaliar todo o elenco do Cruzeiro. No jogo-treino de sábado (8), contra o Boston City, na Toca da Raposa, o treinador alterou várias vezes a equipe, dando oportunidade a todos os jogadores e fazendo muitas observações.

Em nenhum momento da atividade, os atacantes Gabigol e Kaio Jorge atuaram juntos – na goleada por 12 a 0 sobre a equipe de Manhuaçu (MG), Gabigol marcou três vezes, e Kaio Jorge, uma. O ex-jogador do Flamengo foi titular na primeira metade do treino e teve como companheiros pelo lado do campo Marquinhos, Wanderson e Bolasie, em diferentes momentos. Kaio Jorge entrou na segunda metade do treino no lugar de Gabigol e jogou ao lado de Wanderson e Dudu.

O técnico Leonardo Jardim já demonstrou que gosta de jogar com atacantes pelas beiradas do campo. Tanto que o único pedido que fez para a diretoria do Cruzeiro, até o momento, foi a contratação de um jogador com essas características. E foi atendido com a chegada de Wanderson, do Internacional.

O primeiro grande teste para o Cruzeiro, nessa nova pré-temporada, será o jogo-treino com o Botafogo, sábado (15), no Engenhão. Leonardo Jardim, nessa atividade, deverá demonstrar com qual equipe titular pretende estrear no Campeonato Brasileiro. No dia 22, o Cruzeiro fará amistoso com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), às 18h30.