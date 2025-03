Cruzeiro está de olho em jogos da segunda fase da Copa do Brasil

O Cruzeiro estreia somente na terceira fase da Copa do Brasil, mas o torcedor cruzeirense tem motivos para ficar de olho nos últimos jogos da segunda fase nesta quarta (12) e na quinta-feira (13). Para ficar no pote 1, e ter um adversário menos difícil na estreia na competição, a Raposa precisa contar com eliminação de uma destas equipes: Grêmio, Atlético-GO e Athletico-PR.

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil – para a qual o Cruzeiro se classificou por ter ficado em nono lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado – serão sorteados de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da CBF. No pote 1, vão ficar os 16 melhores times do ranking, e no pote 2 os demais classificados.

O Cruzeiro está na 19ª colocação do Ranking de Clubes da CBF e, dos 18 times à sua frente, América e Juventude já estão fora da Copa do Brasil. Assim, a Raposa é a 17ª colocada na lista e precisa de mais uma eliminação para subir para o pote 1.

Nesta quarta-feira (12), o Cruzeiro torce contra o Grêmio, que enfrenta o Athletic, às 19h30, em São João del Rey; contra o Atlético-GO, que recebe o Retrô (PE), às 21h30, em Goiânia. Se Grêmio e Atlético-GO se classificarem, a última chance para a Raposa será nesta quinta-feira (13), quando o Athletico-PR joga contra o Guarany de Bagé (RS), em Curitiba.

Cruzeiro estreia na Copa do Brasil na terceira fase, no fim de abril

A vaga no pote 1 para o Cruzeiro já poderia ter sido alcançada nos primeiros jogos da segunda fase da Copa do Brasil, mas Vasco, Atlético-MG, Fluminense e Red Bull Bragantino conseguiram classificação. A equipe paulista passou pelo São José (RS) nos pênaltis, em jogo disputado terça-feira (11), em Bragança Paulista (SP).

Já estão garantidos no pote 1 para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, que será disputada nas datas-bases de 30 de abril e 21 de maio: Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Atlético-MG, Fluminense, Botafogo, Fortaleza, Bahia, Internacional, Vasco, Santos e Red Bull Bragantino.