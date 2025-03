Gabigol marca três vezes e Cruzeiro goleia Boston City por 12 a 0

Com hat-trick de Gabigol, o Cruzeiro goleou o Boston City por 12 a 0 em jogo-treino, na manhã deste sábado (8), na Toca da Raposa. Foram quatro tempos de 30 minutos cada, e o técnico Leonardo Jardim fez diversas modificações na equipe. Os outros gols foram marcados por Wanderson (2), Dudu (2), Bolasie, Villalba, Lucas Silva, William e Kaio Jorge.

O Cruzeiro acertou mais três jogos-treinos até a estreia no Campeonato Brasileiro, confirmada para dia 29, contra o Mirassol, às 18h30, no Mineirão. Depois de algum desacerto, Raposa e Botafogo confirmaram jogo-treino para sábado (15), às 17, no Estádio Engenhão, no Rio, sem a presença de torcida.

Na terça-feira (18), às 10h, o Cruzeiro recebe, na Toca da Raposa, o Pouso Alegre, que disputou o Campeonato Mineiro e se prepara para a Série D do Brasileiro – a equipe é treinada pelo ex-volante cruzeirense Henrique. E, no sábado (22), o adversário deverá ser o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP).

No jogo-treino contra o Boston City, que vai disputar a terceira divisão do Mineiro, o técnico Leonardo Jardim começou com esta escalação: Cássio, Fágner, Janderson, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Matheus Henrique e Rodriguinho; Marquinhos, Bolasie e Gabigol. Bolasie marcou o primeiro gol, de cabeça, após cruzamento de Matheus Henrique.

Na segunda parte do treino, Wanderson, que veio do Internacional, entrou no lugar de Marquinhos e fez o segundo gol. O terceiro foi de Villalba, de cabeça. No decorrer do treino, Leonardo Jardim colocou Eduardo no lugar de Bolasie, Marlon no de Janderson, e Marquinhos voltou na vaga de Rodriguinho.

Gabigol marca três gols seguidos para ampliar goleada do Cruzeiro

Gabigol fez três gols em sequência, um deles de pênalti. O zagueiro Wéverton, que voltou de empréstimo, substituiu Villalba.

Para a terceira etapa, o Cruzeiro voltou com um time completamente modificado: Léo Aragão, William, Fabrício Bruno, Gamarra e Marlon; Lucas Silva, Walace e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge e Dudu.

O sétimo gol saiu em chute de fora da área do volante Lucas Silva. O lateral-direito Willian recebeu assistência de Fabrício Bruno e fez 8 a 0. O aniversariante Kaiki entrou no lugar de Marlon na lateral esquerda, e Wanderson voltou a marcar em seguida.

Na última parte do jogo-treino, Leonardo Jardim voltou a mexer no Cruzeiro: o goleiro Otávio entrou no lugar de Léo Aragão, o meia Eduardo voltou para substituir Wanderson, e Christian assumiu a vaga de Lucas Silva. O décimo gol foi de Kaio Jorge, e Dudu fez os dois últimos da goleada por 12 a 0.