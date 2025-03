São Paulo e Cruzeiro anunciam novos patrocinadores nas equipes femininas

Os times femininos de São Paulo e Cruzeiro anunciaram acordos com o mesmo patrocinador para estampar a marca em seus uniformes. Os clubes fecharam patrocínio com a Mondelez, marca mundial da indústria de alimentos. Os clubes anunciaram a parceria nesta semana, que tem duração de um ano nas duas equipes.

No Tricolor, a marca patrocinadora é a Bis, de chocolates. A linha da Mondelez já tem parceria comercial com o São Paulo desde que acertou o naming rights do estádio do Morumbi, que passou a se chamar MorumBis. Na última semana, o clube paulista concluiu a instalação do letreiro da empresa na entrada principal.

São Paulo fechou com a marca Bis, da Mondelez, para o time feminino. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O acordo entre as partes gira em torno de pouco mais de R$ 70 milhões de euros e tem duração de três anos. No uniforme, a marca de chocolate ficará exposta na parte frontal da camisa, logo abaixo do patrocínio master, que pertence à Superbet, casa de apostas. O nome da empresará ficará tanto na camisa de jogo quanto na camisa de treino do São Paulo.

Do lado cruzeirense, a Mondelez apostou na marca da Bis e da goma de mascar Trident, que também pertence ao grupo. No clube, a Bis ocupará o espaço do omoplata, nos ombros, nas camisas de jogo da Raposa, enquanto a Trident será exposta nos uniformes de treino.

As duas equipes já fizeram as estreias dos uniformes na Supercopa do Brasil Feminina no último fim de semana. O São Paulo goleou o Sport por 4 x 0 na Iha do Retiro, enquanto o Cruzeiro bateu o Bahia por 1 x 0 jogando em Alagoinhas, interior da Bahia.

Agora, as equipes disputam as semifinais da competição. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians, às 19h, e o São Paulo mede forças com o Flamengo, em jogo que começa às 16h. Ambos os jogos acontecem nesta quarta-feira (12).