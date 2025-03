Técnico do Cruzeiro vai avaliar grupo até parada para Mundial

O dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Pedro Lourenço, revelou ter acerto com o técnico Leonardo Jardim para avaliação do grupo de jogadores para a temporada. Contratado há pouco mais de um mês, o treinador português pediu apenas um reforço desde que chegou e foi atendido com a contratação do atacante Wanderson, do Internacional.

- Ele vai começar o campeonato com o que temos e ver a evolução até a parada para o Mundial de Clubes (em meados de junho). Se ele vir necessidade de mudanças, de novos jogadores, vamos avaliar e ver o que fazer. Neste momento, ele quer dar oportunidade para quem está lá – afirmou o dirigente à TV Cruzeiro, no intervalo da estreia da equipe Sub-20 no Campeonato Brasileiro, a goleada por 4 a 1 sobre o Fortaleza, nesta quarta-feira (12), na Toca da Raposa.

Pedro Lourenço considera que esse período sem jogos até a estreia no Brasileiro, dia 29, contra o Mirassol, no Mineirão, está sendo muito importante para o técnico conhecer melhor o grupo:

- O tempo foi bom para nós. A saída do campeonato foi péssima, mas, por outro lado, foi bom para ele avaliar os jogadores. O que ele me disse, já conhecendo melhor os jogadores, é que ele vai ter o tempo jogando. Ele pediu um jogador agressivo, que atuasse pelos dois lados, e nós trouxemos – afirmou.

Atacante Wanderson é o único reforço da era Leonardo Jardim no Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim, que também assistiu ao jogo da equipe Sub-20 na Toca da Raposa, recebeu elogios do dono da SAF do Cruzeiro:

- Ele está fazendo uma pré-temporada, de muito trabalho. É um técnico a que a gente não está acostumado. Ele faz um trabalho bem diferente dos nossos técnicos, trabalha todos os jogadores com um método bem avançado. Estamos muito esperançosos. Começamos mal, mas esperamos terminar muito bem. Nossa expectativa é a melhor pelo trabalho que está sendo feito e o dia a dia que está sendo construído na Toca – avaliou Pedro Lourenço.