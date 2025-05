Gabigol avisa à torcida do Cruzeiro que projeto está apenas no início

Com apenas quatro meses de clube, o atacante Gabigol já se tornou ídolo da torcida do Cruzeiro. Mas o jogador faz questão de lembrar que está apenas começando a passagem pela Toca da Raposa e promete muito mais nos próximos quatro anos de contrato com o clube.

- É um projeto que estou muito empenhado a fazer dar certo. Vou colocar minhas forças necessárias para poder dar certo. Então é ter paciência. Como eles, também eu espero ainda mais melhorar e ajudar eles. Desde o começo da temporada a gente sempre teve um clima muito bom entre os jogadores, é que com as derrotas as coisas acabam fugindo um pouco do nosso controle – afirmou o atacante, em entrevista ao Cruzeiro Cast, o podcast oficial do clube, nesta quarta-feira (7).

Para Gabigol, o grupo de jogadores é muito bom e vai dar alegrias ao torcedor:

- Eu acho que a gente tem um elenco muito qualificado. Eu vejo as pessoas falando que as contratações foram erradas e eu não consigo acreditar nisso. Eu vejo isso no dia a dia. É claro que é um começo, como eu falei, é um projeto, não é de um dia para o outro que a gente vai virar o melhor time do mundo. Não é brincadeira o que o ambiente realmente é muito bom. Infelizmente, a gente não tava vencendo. E agora, se tudo der certo, a gente vai emendar momentos bons – disse Gabigol.

Gabigol destaca dois jogadores em especial, no grupo do Cruzeiro, o atacante Kaio Jorge e o goleiro Cássio:

- O Kaio mostra a foto minha com ele pequenininho. Eu já era profissional (no Santos). É um atacante de Seleção Brasileira. Eu tenho certeza que, se o Cruzeiro não tomar cuidado, ele volta para o exterior. Tento ajudar ele o máximo possível com dicas e com coisas também que ele possa melhorar. Depois do jogo do Flamengo ele foi na minha casa para a gente comemorar a vitória juntos.

Goleiro Cássio foi muito elogiado pelo atacante Gabigol (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

- A gente jogou muito tempo contra e aí agora é muito maneiro dividir o vestiário com ele. É um cara especial, um cara com um currículo que ele tem, com a idade que ele tem, também tem amor pelo que faz. É um dos melhores do Brasil, se não for o melhor. Vai errar também em algum momento, é inevitável não acontecer. Esse carinho que ele tem pelo Cruzeiro…Chorar por uma vitória, um cara que ganhou tudo, Mundial, Libertadores, depois da vitória em Uberlândia (contra o Vasco) – comentou o atacante.

Na entrevista, Gabigol falou também de sua adaptação a Belo Horizonte, lamentou que ainda não tenha tido tempo para sair à noite, por causa da sequência de jogos e treinos, disse como prefere atuar e o que pretende para o futuro, quando encerrar a carreira de jogador.