Francana x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha
A equipe irá fechar a fase de grupos nesta sexta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Já classificado para a segunda fase da Copinha, o Cruzeiro enfrenta a Francana na noite desta sexta-feira (9), às 21h30 (de Brasília) em busca de garantir a liderança do Grupo 13. O jogo será realizado no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão).
Na primeira rodada, a Raposa não encontrou muitas dificuldades. Depois de um primeiro tempo em que demorou para se soltar, a equipe abriu o placar com um gol de pênalti de Fernando aos 37 minutos. Posteriormente, aos 41, Pablo aumentou a vantagem.
No segundo tempo contra o Barra-SC, o clube celeste se sentiu ainda mais à vontade no Lanchão e fechou a conta com o zagueiro estreante João Cervi.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Na segunda rodada, o Cruzeiro teve uma partida mais difícil contra o Esporte de Patos. O destaque da partida foi o goleiro Bruno, que salvou os paraibanos e quase manteve a equipe viva. Entretanto, Fernando marcou a um minuto do fim e garantiu a vitória celeste.
Para o restante da competição, o técnico Mairon César não poderá contar mais com o atacante. Ele foi chamado por Tite e participa dos treinamentos com a equipe profissional da Raposa.
Ficha Técnica:
🏆FRANCANA X CRUZEIRO - 3ª RODADA DA COPINHA
⚽GRUPO 13
📍Estádio: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), Franca-SP
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: X Sports (TV aberta)
🗣️Arbitragem: Leonardo Ariel de Moura Ambiel
🚩Assistentes: Ademilson Lopes da Silva Filho e Vinicius Santana da Silva
🟨 4º árbitro: João César Ferreira da Silva Júnior
Agenda:
- 1ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC - sábado (3) - 21h30 (de Brasília) - Franca
- 2ª rodada - Esporte de Patos 0 x 1 Cruzeiro - terça-feira (6) - 20h30 (de Brasília) - Franca
- 3ª rodada - Francana x Cruzeiro - sexta-feira (9) - 21h30 (de Brasília) - Franca
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Diogo; Marcelo, Ricardo, Vitor Lamounier
- Zagueiros: Bruno Alves, João Cervi, Kaiquy Luiz, Kelvin, Luiz Índio, Vitão
- Laterais: Gustavinho, Ivanilson, Nicolas, William
- Meio-campistas: Akiles, Alessandro, André, Baptistella, Dayvinho, Eduardo Pape, Felipe Morais, Murilo Rhikman, Rhuan Gabriel
- Atacantes: Gustavo Zago, Kaique Kenji, Miguel, Pablo, Pietro, Rayan
- Matéria
- Mais Notícias