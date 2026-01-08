menu hamburguer
Cruzeiro

Francana x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copinha

A equipe irá fechar a fase de grupos nesta sexta-feira

Eduardo Statuti
Belo Horizonte (MG)
Dia 08/01/2026
16:45
Já classificado para a segunda fase da Copinha, o Cruzeiro enfrenta a Francana na noite desta sexta-feira (9), às 21h30 (de Brasília) em busca de garantir a liderança do Grupo 13. O jogo será realizado no Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão).

Na primeira rodada, a Raposa não encontrou muitas dificuldades. Depois de um primeiro tempo em que demorou para se soltar, a equipe abriu o placar com um gol de pênalti de Fernando aos 37 minutos. Posteriormente, aos 41, Pablo aumentou a vantagem.

No segundo tempo contra o Barra-SC, o clube celeste se sentiu ainda mais à vontade no Lanchão e fechou a conta com o zagueiro estreante João Cervi.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Na segunda rodada, o Cruzeiro teve uma partida mais difícil contra o Esporte de Patos. O destaque da partida foi o goleiro Bruno, que salvou os paraibanos e quase manteve a equipe viva. Entretanto, Fernando marcou a um minuto do fim e garantiu a vitória celeste.

Para o restante da competição, o técnico Mairon César não poderá contar mais com o atacante. Ele foi chamado por Tite e participa dos treinamentos com a equipe profissional da Raposa.

Fernando (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
Fernando (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ficha Técnica:

🏆FRANCANA X CRUZEIRO - 3ª RODADA DA COPINHA
GRUPO 13
📍Estádio: Estádio Municipal Dr. José Lancha Filho (Lanchão), Franca-SP
Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: X Sports (TV aberta)
🗣️Arbitragem: Leonardo Ariel de Moura Ambiel
🚩Assistentes: Ademilson Lopes da Silva Filho e Vinicius Santana da Silva
🟨 4º árbitro:  João César Ferreira da Silva Júnior

Agenda:

  • 1ª rodada - Cruzeiro 3 x 0 Barra-SC - sábado (3) - 21h30 (de Brasília) - Franca
  • 2ª rodada - Esporte de Patos 0 x 1 Cruzeiro - terça-feira (6) - 20h30 (de Brasília) - Franca
  • 3ª rodada - Francana x Cruzeiro - sexta-feira (9) - 21h30 (de Brasília) - Franca

Confira a lista de relacionados:

    1.
  1. Goleiros: Diogo; Marcelo, Ricardo, Vitor Lamounier
    2. 2.
  2. Zagueiros: Bruno Alves, João Cervi, Kaiquy Luiz, Kelvin, Luiz Índio, Vitão
    3. 3.
  3. Laterais: Gustavinho, Ivanilson, Nicolas, William
    4. 4.
  4. Meio-campistas: Akiles, Alessandro, André, Baptistella, Dayvinho, Eduardo Pape, Felipe Morais, Murilo Rhikman, Rhuan Gabriel
    5. 5.
  5. Atacantes: Gustavo Zago, Kaique Kenji, Miguel, Pablo, Pietro, Rayan

