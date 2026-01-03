Diretor da base do Cruzeiro projeta Copinha: 'Troca de cultura'

O Cruzeiro estreará na Copa São Paulo de Futebol Júnior na noite deste sábado (3), contra o Barra-SC, às 21h30 (de Brasília). Antes da competição, o diretor de futebol da base, Fred Cascardo, projetou a importância da Copinha para os jovens atletas.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o profissional ressaltou a troca de cultura e experiências com equipes de outros estados. Para o dirigente, o torneio promove vivências que campeonatos como o Brasileirão e os estaduais não promovem.

– Bom, a importância da Copa São Paulo no processo de formação é muito particular. Ela permite que os nossos atletas possam ter um confronto com clubes de outros estados. Isso dá um lastro de experiência na forma de jogar, conceitos do jogo que às vezes em competições como Estadual e Brasileirão não lhes dão – disse Fred Cascardo.

– Esse é um ponto importante, pegamos equipes de outros estados que são formadas por atletas que precisam de uma oportunidade. Isso desenvolve nos atletas uma capacidade de improviso, entender que do outro lado tem atletas que querem uma oportunidade como as que eles têm. Troca de cultura, experiência. A competição faz parte de um processo na formação – comentou o diretor de futebol da base do Cruzeiro.

Fred Cascardo, diretor da base do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins / Cruzeiro)

Técnico do Cruzeiro faz análise do elenco e projeta competição

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o técnico do Sub-20 do Cruzeiro, Mairon César, comentou sobre a preparação da equipe para a competição. O comandante ressaltou que tem em mãos um elenco com peças diversas, levando a São Paulo experiência de alguns atletas e pensando em dar mais espaço a outros.

– A gente teve praticamente um mês e 13 dias de preparação. Fiquei satisfeito com o resultado de tudo que vem acontecendo. Em relação ao elenco da Copinha, é um time heterogêneo, com atletas experientes e outros em transição, nascidos em 2009 e 2008. No caso dos mais experientes, o Rhuan Gabriel, Kenji, Batistella. Os mais jovens, o Felipe Morais já atuou no Sub-20, mas agora compõe de fato a categoria, o Miguel, o Luisinho. Então tem sido legal fazer parte disso e ver esses diferentes perfis de jogadores compondo a mesma categoria. A expectativa é que façamos uma excelente competição, a do tamanho do Cruzeiro, de chegar sempre entre os primeiros colocados – comentou Mairon César.