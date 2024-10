Escalação do Cruzeiro: Diniz tem retorno de volante contra o Lanús

Fernando Diniz comanda treino na Toca 2, em Belo Horizonte. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Publicada em 23/10/2024 - 17:50 • Belo Horizonte

O Cruzeiro está escalado para enfrentar o argentino Lanús. Nesta quarta-feira (23), os times se enfrentam no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, às 19h (de Brasília), no Mineirão. O técnico Fernando Diniz confirmou a escalação com força total para o duelo, e conta com o retorno do volante Matheus Henrique, como titular.

Durante a semana, Diniz manteve o mistério sobre os treinos e a preparação física de alguns atletas, como Cássio e Lautaro Díaz, que eram dúvidas para a partida por lesões e incômodos musculares.

Goleiro titular

Cássio se mantém titular, enquanto o atacante segue sob os cuidados da fisioterapia. Barreal inicia na vaga do camisa 26.

Quem é novidade e volta a estar disponível é o meia Matheus Henrique. O jogador se recuperava de lesão no quadril, esteve no Departamento Médico por duas semanas e retorna ao time treinado por Diniz, ao lado de Matheus Pereira.

Matheus Henrique, volante do Cruzeiro, está escalado por Diniz (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Walace inicia entre os 11 titulares na vaga de Lucas Romero, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Quem aparece no banco de reservas depois de quatro meses longe dos gramados é o atacante Rafa Silva. O jogador sofreu duas lesões seguidas e passou por trabalho de transição física nas últimas semanas.

Vitinho, que sofreu lesão na coxa direita e vinha realizando trabalhos de preparação física, também é novidade e está à disposição de Diniz.

O Cruzeiro vai a campo com: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Gabriel Verón e Kaio Jorge.

✅ FICHA TÉCNICA

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de outubro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão (Belo Horizonte)

📺 Onde assistir: Paramount

🟨 Árbitro: Andrés Matonte (Uruguai)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (Uruguai) e Carlos Barreiro (Uruguai)

🖥️ VAR: Nicolás Gallo (Colômbia)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

Cruzeiro (Técnico: Fernando Diniz)

Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Walace, Matheus Henrique, Matheus Pereira e Álvaro Barreal; Gabriel Verón e Kaio Jorge.

Quem está fora: Juan Dinenno e Matheus Henrique (lesionados); Lucas Romero (suspenso); Japa (em transição).

Pendurado: Matheus Pereira.

Lanús (Técnico: Ricardo Zielinski)

Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Gonzalo Pérez e Soler; Peña, Boggio, Marcelino Moreno e Carrera; Cabrera e Walter Bou.

Quem está fora: Eduardo Salvio, Abel Luciatti, Leonardo Jara, Ezequiel Muñoz, Nicolás Morgantini, Nery Domínguez, e Raúl Loaiza (lesionados).