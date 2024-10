Após sequência de multas, Cruzeiro faz pedido à torcida para jogo contra o Lanús

- Atenção, Nação Azul! O uso de sinalizadores, bombas e foguetes é PROIBIDO dentro do estádio. Ao longo da CONMEBOL Sudamericana, o Cruzeiro foi obrigado a arcar com valores de multas altíssimos, verba que poderia ser investida no futebol do clube! Pedimos a colaboração de todos para que o time não seja punido novamente com multas e até a perda de mandos de campo. Vamos jogar juntos e protagonizar uma bela festa, como a nossa torcida sabe fazer, respeitando as regras da competição - diz o clube no comunicado.