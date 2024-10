Contra o Lanús, Cruzeiro faz mistério e Diniz pode ter reforço

Fernando Diniz no comando do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 04:45 • Belo Horizonte

O Cruzeiro segue se preparando para o jogo mais importante da temporada até o momento, contra o Lanús, nesta quarta-feira (23), pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana. Enquanto o time adversário prepara uma grande festa no Mineirão - com cerca de dois mil torcedores visitantes - o time mineiro mantém segredo quanto aos jogadores disponíveis para a partida.

Quem é ausência certeira no jogo é o volante Lucas Romero, que recebeu o terceiro cartão amarelo no torneio e cumpre suspensão automática.

Matheus Pereira (foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

O técnico Fernando Diniz também não poderá contar com Matheus Henrique, que se recupera de uma lesão no quadril e segue no departamento médico. O Cruzeiro não informa o tempo de recuperação dos atletas. Com a ausência da dupla, o treinador vem montando um quebra-cabeça para definir os dois novos titulares.

Devido a decisão contra o Lanús, o clube mineiro optou por ainda não divulgar a condição dos jogadores e os detalhes dos treinamentos.

Quem é dúvida para o jogo?

O goleiro Cássio, na última partida contra o Bahia (18), recebeu atendimento médico em campo e alegou ter jogado com dores devido ao recente edema na coxa. Após a partida, o camisa 1 afirmou que seria reavaliado pelos médicos do clube, iniciando um tratamento intensivo para conseguir jogar a semifinal.

O atacante Lautaro Díaz segue como um mistério na Toca da Raposa. O Cruzeiro não confirmou nenhuma lesão do atleta, mas vem preservando o jogador que segue com trabalhos de controle de carga para recuperação muscular, e pode figurar entre os relacionados de Fernando Diniz.

Rafa Silva, Japa, Vitinho e Kaique Kenji estão em processo de transição física e aguardam liberação do departamento de saúde.

A bola rola nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana. O jogo de volta será no próximo dia 30, no mesmo horário, no La Fortaleza, na Argentina.