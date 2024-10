Cruzeiro reintegra volante e pode ter novidade contra o Lanús

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







23/10/2024

O Cruzeiro encerrou a preparação para o jogo desta quarta-feira (23), contra o Lanús, em jogo de ida pela semifinal da Copa Sul-Americana, às 19h (de Brasília), no Mineirão. Além do retorno do volante Fernando Henrique, inscrito no torneio, o time de Fernando Diniz pode ter o retorno de peças fundamentais em busca da classificação.

Sem divulgar detalhes dos treinamentos e da preparação física dos atletas, o Cruzeiro adotou mistério nos bastidores nas vésperas da decisão no Gigante da Pampulha.

O goleiro Cássio, uma das principais dúvidas para iniciar a partida, vinha sofrendo com dores na coxa em razão de um edema no local, afirmou que iria iniciar um tratamento intensivo, e a tendência é que o camisa 1 esteja disponível para o duelo.

Com desfalque certeiro no meio-campo devido a suspensão de Lucas Romero pelo acúmulo de cartões amarelo, o torcedor vive a expectativa do retorno de Matheus Henrique.

O meia se recupera de uma lesão no quadril e integra o departamento médico há duas semanas e, portanto segue como dúvida entre os relacionados, já que o clube optou por não divulgar a lista nas vésperas do jogo.

Além de Walace no meio, na vaga de Romero, Peralta é mais uma opção disponível para o técnico.

Quem deve retornar ao time é o atacante Lautaro Díaz. A última partida do camisa 26 foi contra o Fluminense, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 3 de outubro.

De lá pra cá, o Cruzeiro não confirmou nenhuma lesão do atleta, mas o atacante estava realizando trabalhos de equilíbrio e força, desfalcou o time contra o Bahia e pode ser reforço para o elenco. Em caso de nova ausência, Álvaro Barreal se mantém como titular.

Outra novidade que pode pintar no banco do Cruzeiro é Rafa Silva. O camisa 8 não atua desde junho por conta de duas lesões seguidas, integrou o departamento de saúde e nas últimas semanas vem realizando atividades de transição na Toca da Raposa.

Quem está fora?

Juan Dinneno segue em recuperação após cirurgia no joelho e só retorna aos gramados em 2025.

Japa, que fraturou um dos ossos do pé, está em transição após cirurgia e aguarda liberação do clube.

Vitinho, que sofreu lesão na coxa direita, segue em trabalho de preparação física ao lado de Japa, e ainda não tem volta prevista aos gramados.

Retorno de Fernando Henrique

Para as semifinais da Sul-Americana, o Cruzeiro conta o reforço do volante Fernando Henrique, que estava emprestado para o Vila Nova-GO, realizava treinamentos à parte, não estava nos planos para a sequência da temporada, mas volta ao time e pode ser utilizado por Diniz.

O atleta chega em um momento de baixas no meio campo e, desde o seu retorno, já voltou a treinar normalmente com o elenco do Cruzeiro na Toca da Raposa.

O goleiro Gabriel Grando também foi inscrito para as semifinais do torneio.

Fernando Diniz vai em busca da sua primeira vitória no comando celeste. Desde que chegou ao time, o clube mineiro empatou em três oportunidades (Libertad-PAR , Vasco e Bahia) e perdeu um jogo (Fluminense).