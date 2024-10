Cruzeiro enfrenta Lanús e deposita a temporada em duelo inédito

Libertad x Cruzeiro, no Defensores del Chaco, em Assunção (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Cruzeiro e Lanús têm um encontro marcado pela primeira vez na história, nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Com casa cheia no Gigante da Pampulha, o time mineiro deposita todas as esperanças no torneio para erguer a taça e conqusitar a vaga na Libertadores em 2025.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro tem 9,7% de chances de se classificar para o torneio continental por meio do Campeonato Brasileiro. Confira, no final da matéria, a lista das probabilidades de classificação dos adversários da Raposa na Libertadores.

Em meio à oscilações na temporada, o time mineiro soma uma vitória nos últimos 11 jogos, e desde a chegada do técnico Fernando Diniz, o clube não sabe o que é vencer.

Para o confronto desta quarta-feira, a Raposa aposta todas as fichas em busca do primeiro título na competição, já que o clube volta a figurar em uma semifinal de torneios da Conmebol após 15 anos.

A última vez que o Cruzeiro marcou presença entre os quatro melhores foi justo em 2009, no vice-campeonato da Copa Libertadores.

O retrospecto do time mineiro diante de equipes argentinas, no entanto, é positivo. Em todas as competições, o Cruzeiro soma 106 confrontos até aqui, com 52 vitórias, 17 empates e 37 derrotas.

Com o possível retorno de peças importantes para o jogo contra o Lanús, Diniz vai a campo com força total para abrir vantagem em casa diante de mais de 55 mil torcedores.

