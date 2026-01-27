Dupla volta a treinar na Toca e fica próxima de retorno aos jogos do Cruzeiro

O Cruzeiro já virou a chave para o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Agora, o foco da equipe é a partida contra o Botafogo, na quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Na primeira atividade depois da derrota no clássico, uma novidade dupla. Matheus Henrique e Villalba treinaram no campo na Toca da Raposa II. Além deles, Sinisterra trabalhou de forma parcial com o grupo.

No caso de Lucas Villalba, o retorno está próximo. O defensor fez seu primeiro treinamento integral com o grupo em 2026 na última segunda-feira. Ele está recuperado de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Já Matheus Henrique, que se recupera de uma contratura na panturrilha esquerda sofrida na partida contra o Pouso Alegre, fez trabalhos parciais no gramado e com bola.

Matheus Henrique (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Quem segue no DM do Cruzeiro?

Apesar das boas notícias, seguem no Departamento Médico do Cruzeiro Marquinhos, que se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo, e Matheus Cunha, que se recupera de uma entorse no joelho direito.

Agenda do Cruzeiro

Depois do treinamento da tarde da última segunda-feira, a Raposa terá mais duas atividades antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Os jogadores irão trabalhar na Toca da Raposa II na terça (27), às 10h (de Brasília) e na quarta-feira (28), às 11h (de Brasília).

Posteriormente, enfrenta o Botafogo na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão. Na sequência, treina no período da tarde na sexta e no sábado, às 16h. Por fim, o time comandado por Tite enfrenta o Betim no domingo, às 20h (de Brasília).