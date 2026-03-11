Torcida do Cruzeiro manda recado a Tite após derrota para o Flamengo
Treinador perdeu em noite de reencontro com o ex-clube
O Cruzeiro perdeu para o Flamengo por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (11), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, torcedores do Cabuloso mandaram recados ao técnico Tite depois da derrota.
Os gol da vitória rubro-negra no Maracanã foram de Pedro e Carrascal. O camisa nove driblou dois marcadores e fez um golaço. No último lance do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, o colombiano recebeu de Samuel Lino e encobriu Matheus Cunha.
Nas redes sociais, torcedores do Cruzeiro criticaram Tite depois da derrota no Maracanã. Veja os comentários abaixo:
Veja recados dos torcedores
Como foi Flamengo x Cruzeiro
Com os atuais campeões carioca e mineiro em campo, o jogo começou agitado no Maracanã. Logo aos quatro minutos, Léo Ortiz, de cabeça, mandou a bola no travessão. No lance seguinte, Pedro balançou as redes. O camisa 9 tirou um marcador da jogada e finalizou com força, sem dar chances para Cássio em Flamengo x Cruzeiro.
Até o fim do primeiro tempo, as duas equipes seguiram buscando o ataque, mas foi o time mineiro quem teve maior controle da bola. A Raposa terminou a etapa inicial com 56% de posse (Fla 44%).
Em busca do segundo gol, o Flamengo voltou do intervalo a todo vapor. Aos seis minutos, Arrascaeta, após receber um grande passe de Paquetá, acertou a bola na trave. Na sequência, Pulgar soltou um chutaço de fora da área, mas Cássio fez a defesa. O goleiro, aliás, foi substituído minutos depois por conta de dores em Flamengo x Cruzeiro.
Com o decorrer da etapa complementar, o jogo ficou mais equilibrado. Faltou, entretanto, mais capricho de ambos os lados para dificultar a vida do adversário. Já na reta final, a Raposa se lançou ao ataque, mas não teve efetividade para chegar ao empate. Pelo contrário! Carrascal, no último lance, marcou o segundo gol rubro-negro e carimbou a vitória.
