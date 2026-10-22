Titular nos últimos seis jogos do Cruzeiro, o zagueiro João Marcelo fez parte da recuperação da Raposa após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o defensor destacou que a pausa para a última Data Fifa foi essencial para que a equipe voltasse a desempenhar um bom futebol.

Durante a última pausa para compromissos de seleções, o Cabuloso liberou os atletas para seis dias de folga, maior período entre os times da Série A. No retorno, venceram o São Paulo dentro de casa.

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– Acho que superamos na parada que tivemos. Muitos criticaram os dias que tivemos de descanso. Mas quem está aqui, sabe que foi muito importante. A gente sofreu duas eliminações, na Libertadores e na Copa do Brasil, uma para o rival. Ficamos abalados, queríamos muito a classificação. Ficamos frustrados – relembra.

– Veio a folga, a Data Fifa. Fomos para casa, com nossas famílias, amigos. O grupo voltou melhor, jogamos bem contra o São Paulo. Contra o Bragantino o resultado foi ruim, mas começamos bem. Depois vencemos o Grêmio. A parada foi essencial para a gente acalmar e poder bater nessa tecla que é nossa obrigação nesse ano, a Libertadores – afirma João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro.

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João Marcelo, atleta do Cruzeiro, treina com barra de peso na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Melhora psicológica após pausa

Durante a entrevista ao Lance!, João Marcelo destacou ainda a importância da melhora psicológica com as folgas concedidas.

– O treinamento em campo é importante, mas o psicológico é fundamental. Essa parada, ficar com a família, fazer o que gosta, sair um pouco da rotina. Ajuda a zerar e voltar com força máxima. Espero que vençamos o Remo para emplacar duas vitórias e seguir pelo nosso objetivo – explica o jogador que relatou como aproveitou os dias de descanso.

– Eu não descanso muito, descanso mental é no futevôlei. Gosto de estar na praia, com minha família – disse João Marcelo, do Cruzeiro.