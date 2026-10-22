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João Marcelo vê fator chave para Cruzeiro ter superado eliminações

Zagueiro conquistou a titularidade na equipe de Artur Jorge

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/10/2026 12:20
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João Marcelo comemora gol ao lado de Kaio Jorge em campo, com torcedores ao fundo.
João Marcelo comemora gol ao lado de Kaio Jorge em campo, com torcedores ao fundo (Foto: Donaldo Hadlich/Código 19/Folhapress)

Titular nos últimos seis jogos do Cruzeiro, o zagueiro João Marcelo fez parte da recuperação da Raposa após as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o defensor destacou que a pausa para a última Data Fifa foi essencial para que a equipe voltasse a desempenhar um bom futebol.

Durante a última pausa para compromissos de seleções, o Cabuloso liberou os atletas para seis dias de folga, maior período entre os times da Série A. No retorno, venceram o São Paulo dentro de casa.

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– Acho que superamos na parada que tivemos. Muitos criticaram os dias que tivemos de descanso. Mas quem está aqui, sabe que foi muito importante. A gente sofreu duas eliminações, na Libertadores e na Copa do Brasil, uma para o rival. Ficamos abalados, queríamos muito a classificação. Ficamos frustrados – relembra.

– Veio a folga, a Data Fifa. Fomos para casa, com nossas famílias, amigos. O grupo voltou melhor, jogamos bem contra o São Paulo. Contra o Bragantino o resultado foi ruim, mas começamos bem. Depois vencemos o Grêmio. A parada foi essencial para a gente acalmar e poder bater nessa tecla que é nossa obrigação nesse ano, a Libertadores – afirma João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro.

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João Marcelo, atleta do Cruzeiro, treina com barra de peso na Toca 2.
João Marcelo, atleta do Cruzeiro, treina com barra de peso na Toca 2 (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Melhora psicológica após pausa

Durante a entrevista ao Lance!, João Marcelo destacou ainda a importância da melhora psicológica com as folgas concedidas.

– O treinamento em campo é importante, mas o psicológico é fundamental. Essa parada, ficar com a família, fazer o que gosta, sair um pouco da rotina. Ajuda a zerar e voltar com força máxima. Espero que vençamos o Remo para emplacar duas vitórias e seguir pelo nosso objetivo – explica o jogador que relatou como aproveitou os dias de descanso.

– Eu não descanso muito, descanso mental é no futevôlei. Gosto de estar na praia, com minha família – disse João Marcelo, do Cruzeiro.

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