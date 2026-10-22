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Cruzeiro x Remo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 32ª rodada do Brasileirão

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/10/2026 14:06
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Brasileirão Série A 2026 - Cruzeiro x Remo-PA
Onde assistir ao vivo a partida entre Cruzeiro e Remo-PA pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!

Ficha do jogo

Escudo do Cruzeiro
CRU
Escudo Remo
REM
32ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Sexta-feira, 23 de outubro, às 20h (de Brasília)
Local
Mineirão; Belo Horizonte-MG
Árbitro
Bruno Arleu de Araujo (RJ)
Assistentes
Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)
Var
Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Onde assistir

A Raposa chega para o duelo com a missão de por fim a oscilação na temporada. A equipe voltou da Data Fifa com uma vitória contra o São Paulo, perdeu para o Bragantino e, no último domingo, venceu o Grêmio por 4 a 2 fora de casa.

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Com o resultado no fim de semana, o Cruzeiro chegou ao G4 pela primeira vez na temporada, com 51 pontos, empatado com o Fluminense. Se vencer no Mineirão, chegará a 54 e pode ultrapassar o Athletico-PR se o Furacão tropeçar contra o Vitória fora de casa.

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Enquanto isso, o Leão tenta cavar seu lugar para fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence há 14 partidas, mas pontuou em seus últimos três jogos, chegando de um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na última rodada.

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Atualmente, o Remo é o 19º colocado, com apenas 26 pontos, sete atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z4. A sete jogos do fim do torneio, a equipe de Thiago Carpini não sobe na tabela mesmo se vencer no Mineirão.

No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa em um jogo com pouquíssimas chances.

Arroyo comemora gol contra o Remo com Artur Jorge
Arroyo comemora gol contra o Remo com Artur Jorge (Foto: Talita Gouvêa/Cruzeiro)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Remo

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x REMO
BRASILEIRÂO - 32ª RODADA

📆 Data e horário: Sexta-feira, 23 de outubro, às 20h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)
📺 VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Romero, Zé Lucas (Felipe Morais), Gerson, Matheus Pereira; Felipe Morais (Arroyo), Kaio Jorge, Wesley

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REMO (Técnico: Thiago Carpini)
Marcelo Rangel; Marcelinho, Zé Ivaldo, Marllon, Marlon; Wellisson, Ricardo, Patrick; Jajá, Galeano, Eduardo

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