Cruzeiro: João Marcelo se vê no melhor momento da carreira

Completamente recuperado da grave lesão que teve no joelho no início do ano passado, João Marcelo vive em 2026 sua melhor temporada pelo Cruzeiro e também na carreira. Além dos números, essa é a visão do próprio jogador, passada ao Lance! em entrevista exclusiva realizada na Toca da Raposa II.

– Considero que vivo meu melhor momento na carreira. Não é minha melhor temporada em jogos. Mas me sinto melhor fisicamente, psicologicamente. Me sinto melhor e mais preparado. Me sinto melhor dentro de campo do que em 2024 – comentou o zagueiro que foi titular na equipe nos últimos seis j jogos.

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Além disso, João Marcelo contou também detalhes de como se sentiu durante a recuperação da lesão multiligamentar no joelho direito sofrida em 2025.

– É difícil, quem tem apoio da família e dos amigos é muito importante. Ajuda muito no dia a dia. O pessoal do clube, colegas de trabalho, comissão, departamento médico me deu total apoio, suporte para fazer a diferença. Graças a Deus voltei bem, tive dificuldade para pegar ritmo de jogo quando voltei. Me alertaram que seria assim, mas é difícil para o jogador, a gente quer voltar do jeito que saiu. Demorei a pegar o ritmo, mas com a sequência fui pegando e hoje estou 100% recuperado e melhor que antes – disse.

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– A gente fica frustrado. Mas foquei em pensar na recuperação. Bola para frente, passou, acontece com todo mundo, não essa lesão, mas todos se lesionam. Tinha na cabeça de não lamentar muito porque acontece, estamos sujeitos a isso – afirmou João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro.

João Marcelo comemora gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

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Entrevista de João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, ao Lance!

O zagueiro do Cruzeiro, João Marcelo, concedeu entrevista exclusiva ao Lance! na Toca da Raposa II. No papo com a reportagem, ele falou sobre o momento da equipe, como o time reagiu após as eliminações, a recuperação da grave lesão no joelho e também sua amizade com Gerson. A íntegra da conversa está disponível no Youtube do Lance!.