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Cruzeiro enfrenta o Remo de olho na terceira posição do Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 32ª rodada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
23/10/2026 07:08
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Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro.
Artur Jorge em treino na véspera de Cruzeiro x Remo, camisa azul com o distintivo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro enfrenta, na noite desta sexta-feira (23), o Remo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. No G4, a Raposa pode alcançar até a terceira posição do Brasileirão caso vença o Leão, no Mineirão.

A equipe comandada por Artur Jorge pode subir na tabela caso conquiste os três pontos e o Athletico-PR seja derrotado pelo Vitória no sábado.

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No entanto, o Cruzeiro também deve seguir atendo ao retrovisor. Isso porque a equipe tem 51 pontos e, em caso de derrota para o Remo, poderá voltar à sétima posição caso Atlético-MG, Bahia e Fluminense vençam.

Nesta sexta-feira (23), o técnico Artur Jorge não poderá contar com o zagueiro João Marcelo. Titular nos últimos seis jogos, o defensor recebeu seu terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e está fora do duelo contra o Remo.

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Fabrício Bruno em treino na Toca 2, na véspera do pré-jogo Cruzeiro x Remo.
Jogador do Cruzeiro em treino na Toca 2, na véspera do pré-jogo Cruzeiro x Remo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro x Remo

Cruzeiro e Remo se enfrentam nesta sexta-feira (23), às 20h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

Com o resultado no fim de semana, o Cruzeiro chegou ao G4 pela primeira vez na temporada, com 51 pontos, empatado com o Fluminense. Se vencer no Mineirão, chegará a 54 e pode ultrapassar o Athletico-PR se o Furacão tropeçar contra o Vitória fora de casa.

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Enquanto isso, o Leão tenta cavar seu lugar para fora da zona de rebaixamento. A equipe não vence há 14 partidas, mas pontuou em seus últimos três jogos, chegando de um empate contra o Red Bull Bragantino em 1 a 1 na última rodada.

Atualmente, o Remo é o 19º colocado, com apenas 26 pontos, sete atrás do Corinthians, primeiro time fora do Z4. A sete jogos do fim do torneio, a equipe de Thiago Carpini não sobe na tabela mesmo se vencer no Mineirão.

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No primeiro turno, o Cruzeiro venceu o Remo por 1 a 0 fora de casa em um jogo com pouquíssimas chances.

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