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João Marcelo revela puxão de orelha de Artur Jorge na defesa do Cruzeiro

Zagueiro destacou orientação do treinador aos defensores

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
22/10/2026 16:37
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João Marcelo comemora gol contra o Grêmio
João Marcelo comemora gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Zagueiro titular do Cruzeiro, João Marcelo revelou em entrevista exclusiva ao Lance! que o técnico Artur Jorge tem 'puxado a orelha' dos defensores. Porém, as cobranças não são sobre marcação, mas sim sobre um apoio no ataque.

– Nos treinamentos ele deu um puxão de orelha, não só para mim, mas para a linha defensiva atacar mais a bola no escanteio ofensivo. E ele tem razão, temos que atacar mais a bola. Acabou que até saiu o gol. Com o treinamento, cobrança da comissão vamos melhorando. Melhoramos contra o Grêmio, no trabalho no dia a dia, vamos melhorar – contou o jogador.

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Durante a conversa com o Lance!, ele ainda explicou seu estilo de jogo. Em sua visão, João Marcelo acredita que pode ser que o estilo o favoreça no Cruzeiro a ter ganhado espaço com Artur Jorge.

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– É uma característica minha, sair jogando, apoiar bem. É algo meu, sempre gostei. No Porto já fiz alguns jogos de volante. Sempre gostei de ter a bola – disse.

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– Pode ser que ajude a ganhar espaço com o Artur Jorge. Não só isso, mas outras coisas que tenho desempenhado. Não só eu, como o pessoal, os outros zagueiros, todos trabalham da mesma forma. Quem ele achar que deve jogar, estará apto para apresentar um bom futebol – avaliou João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro.

João Marcelo no Mineirão
João Marcelo no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Entrevista de João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, ao Lance!

O zagueiro do Cruzeiro, João Marcelo, concedeu entrevista exclusiva ao Lance! na Toca da Raposa II. No papo com a reportagem, ele falou sobre o momento da equipe, como o time reagiu após as eliminações, a recuperação da grave lesão no joelho e também sua amizade com Gerson. A íntegra da conversa está disponível no Youtube do Lance!.

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