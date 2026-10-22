João Marcelo revela puxão de orelha de Artur Jorge na defesa do Cruzeiro
Zagueiro destacou orientação do treinador aos defensores
Zagueiro titular do Cruzeiro, João Marcelo revelou em entrevista exclusiva ao Lance! que o técnico Artur Jorge tem 'puxado a orelha' dos defensores. Porém, as cobranças não são sobre marcação, mas sim sobre um apoio no ataque.
– Nos treinamentos ele deu um puxão de orelha, não só para mim, mas para a linha defensiva atacar mais a bola no escanteio ofensivo. E ele tem razão, temos que atacar mais a bola. Acabou que até saiu o gol. Com o treinamento, cobrança da comissão vamos melhorando. Melhoramos contra o Grêmio, no trabalho no dia a dia, vamos melhorar – contou o jogador.
Durante a conversa com o Lance!, ele ainda explicou seu estilo de jogo. Em sua visão, João Marcelo acredita que pode ser que o estilo o favoreça no Cruzeiro a ter ganhado espaço com Artur Jorge.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga nosso canal Lance! Cruzeiro
– É uma característica minha, sair jogando, apoiar bem. É algo meu, sempre gostei. No Porto já fiz alguns jogos de volante. Sempre gostei de ter a bola – disse.
– Pode ser que ajude a ganhar espaço com o Artur Jorge. Não só isso, mas outras coisas que tenho desempenhado. Não só eu, como o pessoal, os outros zagueiros, todos trabalham da mesma forma. Quem ele achar que deve jogar, estará apto para apresentar um bom futebol – avaliou João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro.
Entrevista de João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, ao Lance!
O zagueiro do Cruzeiro, João Marcelo, concedeu entrevista exclusiva ao Lance! na Toca da Raposa II. No papo com a reportagem, ele falou sobre o momento da equipe, como o time reagiu após as eliminações, a recuperação da grave lesão no joelho e também sua amizade com Gerson. A íntegra da conversa está disponível no Youtube do Lance!.
Tudo sobre
Seleção Brasileira
Seleção Sub-17 é convocada para a Copa do Mundo; veja listaHá 18 minutos
Cruzeiro
Cruzeiro x Remo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 2 horas
Cruzeiro
João Marcelo vê fator chave para Cruzeiro ter superado eliminaçõesHá 4 horas
Cruzeiro
Gerson é o 3º jogador que mais correu no Cruzeiro nos últimos 5 jogosHá 9 horas
Cruzeiro
Artur Jorge projeta 'DNA' para o Cruzeiro e exalta Abel FerreiraHá 21 horas
Futebol Nacional
Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja listaHá 23 horas
Mais LANCE!