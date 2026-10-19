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Análise: Cruzeiro vence jogo de trocação com eficiência e talento individual

Raposa fez um jogo de trocação contra o Tricolor, mas foi mais eficaz

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
19/10/2026 05:47
Atualizado há 1 hora
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Kaio Jorge comemora gol contra o Grêmio
Kaio Jorge comemora gol contra o Grêmio (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Se contra o Bragantino o Cruzeiro sofreu uma derrota dura que não refletiu bem o desempenho da equipe, contra o Grêmio, o time teve um resultado elástico que mostra que a partida foi de trocação. Mas pelo talento individual, a Raposa soube aproveitar melhor as oportunidades que criou.

Contra os gaúchos, os mineiros tiveram seu segundo melhor aproveitamento de finalizações para marcar, com Artur Jorge. A equipe converteu em gol 66,7% das finalizações certas. Número pior apenas nos empates por 1 a 1 contra Atlético-MG e Flamengo (um chute a gol e um gol), e contra o Mirassol (com três chutes a gol e três gols).

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Em comparação, contra o Bragantino, o time chutou a gol 13 vezes e fez apenas dois gols, 15,4% de aproveitamento, o sexto pior da equipe no trabalho do treinador português.

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Cruzeiro abre a guarda mas acerta mais golpes

Na partida contra o Grêmio, o Cruzeiro chutou 13 vezes contra 17 dos gaúchos. No entanto, ambos acertaram seis finalizações. As equipes também tiveram igualdade em chutes dentro da área, com nove para cada lado.

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Porém, o que mudou o jogo foi a união dessas estatísticas: as finalizações dentro da área na direção do gol. Nesse quesito, a Raposa venceu por cinco a dois. Com isso, o time conseguiu fazer seus quatro gols, enquanto o Grêmio marcou um de pênalti e um golaço de fora da área com Pavón.

mapa de chutes ao gol Grêmio x Cruzeiro
Mapa de chutes ao gol Grêmio x Cruzeiro (Foto: Reprodução Sofascore)

Ainda assim, o Grêmio terminou os 90 minutos com um índice de gols esperados (xG) levemente superior ao do Cruzeiro (1,99 x 1,48). Nos últimos dez jogos, essa é a sexta vez que a Raposa tem menos gols esperados que o adversário.

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Gráfico de xG do Cruzeiro nos últimos dez jogos
Gráfico de xG do Cruzeiro nos últimos dez jogos (Foto: Reprodução)

Ou seja, os gols esperados mostram que o Cruzeiro criou chances para marcar menos de dois gols e o Grêmio para anotar os dois que fez. Foram três grandes oportunidades para cada. Porém, o time de Artur Jorge aproveitou melhor seus momentos e contou com uma tarde iluminada de Kaio Jorge.

O que mudou na escalação do Cruzeiro contra o Grêmio?

Artur Jorge promoveu duas mudanças contra o Grêmio: Gerson entrou no lugar de Felipe Morais com o retorno de Romero, e Villalba substituiu Viña. Na lateral esquerda, a troca foi técnica, com o argentino fazendo uma atuação superior.

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Mas com Gerson mais livre na frente, Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge ganharam companhia na criação das jogadas. O camisa 8 deu dois passes decisivos e quase marcou seu primeiro gol pelo time, acertando o travessão.

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