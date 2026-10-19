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Cruzeiro: Artur Jorge destaca atuações de Matheus Pereira e Kaio Jorge

A dupla foi destaque na vitória contra o Grêmio

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
19/10/2026 11:45
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Matheus Pereira e Kaio Jorge comemorando gol
Matheus Pereira e Kaio Jorge comemorando gol (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Com o brilho de Kaio Jorge e Matheus Pereira, o Cruzeiro venceu o Grêmio no último domingo (18) por 4 a 2. Após a partida, o técnico Artur Jorge fugiu do costume em suas entrevistas e exaltou as exibições individuais.

– Hoje tivemos boas exibições individuais. O Matheus trabalhou bem no espaço dele, como atacante ou terceiro meia. O Kaio teve eficácia impressionante. Fez três gols e poderia ter feito quatro se houvesse pênalti. Acho importante destacar isso, pois fez um trabalho muito bom. O Kaio tem tido atuações muito boas em vários jogos. Não só pelos gols, quando não marcou, continuou. Disse a ele como o trabalho o faz produzir para a equipe, com ou sem gols. Do meu tempo, talvez esteja na melhor fase – comentou Artur Jorge.

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Além disso, o técnico do Cruzeiro também exaltou a partida do Cruzeiro contra o Grêmio, destacando que a equipe aproveitou bem as chances que teve.

– Eu disse que no jogo anterior o resultado não refletiu o desempenho da equipe. O que fica é o resultado. Mas para nós, encerrado esse jogo, viramos a chave. Não há relação entre as partidas. Entramos em uma partida fora de casa, mantendo sempre a identidade, disputando e competindo. Às vezes isso é mais eficaz. Hoje marcamos quatro gols em uma vitória na qual aproveitamos muitas oportunidades criadas. A equipe teve um desempenho dentro do que foi o plano de jogo. Fomos protagonistas, mostramos compromisso e vontade em campo, tanto no jogo quanto no objetivo. É difícil, mas vamos lutar por ele com todas as forças. Não éramos os piores do mundo, nem somos os melhores por causa da vitória – avaliou Artur Jorge.

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Grêmio 2 x 4 Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Grêmio em Porto Alegre na tarde deste domingo (18), por 4 a 2, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge marcou três vezes, João Marcelo uma vez, e Pavón e Carlos Vinícius anotaram os gols do time tricolor.

Com o resultado, a Raposa chega a 51 pontos e assume a quarta posição do torneio com a derrota do Fluminense para o Santos. Enquanto isso, o Tricolor se complica e permanece na 18ª posição com 31 pontos.

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Jogador comemora o terceiro gol contra o Grêmio.
Kaio Jorge comemora terceiro gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Em partida que teve observadores da Seleção Brasileira, Kaio Jorge fez uma atuação memorável. O atacante decidiu o confronto na Arena do Grêmio com um hat-trick, chegando a dez gols contra o Tricolor.

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