Kaio Jorge lidera dados de velocidade nos últimos cinco jogos do Cruzeiro
Artilheiro, o camisa 19 tem se destacado também pela entrega
Destaque da última vitória do Cruzeiro com três gols contra o Grêmio, Kaio Jorge tem se destacado também no desempenho além do ataque. Nos últimos cinco jogos da Raposa, o atleta se sobressaiu nos dados de corrida.
Segundo dados do Sofascore, nos últimos cinco jogos da equipe, o atacante, que percorreu quase 40 km (segunda maior distância do elenco), realizou 65 sprints, liderando a estatística entre os jogadores do clube mineiro.
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Além disso, Kaio Jorge foi o jogador mais veloz nos últimos cinco jogos do Cruzeiro. Ele atingiu 34,99 km/h, melhor marca entre os atletas celestes.
Entre as estatísticas de velocidade, ele só perde na distância percorrida em alta intensidade. Foram 2,18 km correndo em alta velocidade, ficando atrás apenas de Matheus Pereira, com 2,24 km.
Kaio Jorge cresce no Cruzeiro depois da Data Fifa
Após a última pausa para a Data Fifa, o atacante da Raposa soma quatro gols em três partidas, além de uma assistência. Nesse período, participou de 110 ações com a bola, acertou nove dos seus 14 chutes e realizou cinco passes decisivos.
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Grande destaque do Cruzeiro na vitória por 4 a 2 contra o Grêmio, Kaio Jorge reagiu ao resultado e ao seu hat-trick em Porto Alegre.
– A gente vinha se cobrando bastante. Todos os jogos começamos bem, tomamos o gol e depois entramos na partida. Hoje foi o resultado que estávamos devendo para a torcida – disse Kaio Jorge em entrevista à TV Globo após a vitória do Cruzeiro contra o Grêmio.
– Tenho um retrospecto muito bom contra o Grêmio, respeito muito eles, a torcida, um time gigante no Brasil. Feliz. Espero que consigamos manter essa arrancada para olhar para cima – destacou Kaio Jorge após o hat-trick na vitória por 4 a 2 do Cruzeiro em Porto Alegre.
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