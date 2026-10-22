Gerson é o 3º jogador que mais correu no Cruzeiro nos últimos 5 jogos
Volante deu uma assistência no último jogo da Raposa
Apesar da frustração por ter parado na trave na tentativa de fazer seu primeiro gol pelo Cruzeiro na última partida, Gerson segue sendo um dos atletas que mais se dedicam dentro de campo nas últimas partidas.
Nos últimos cinco jogos da Raposa, o camisa 8 foi o terceiro com maior distância percorrida, com 34,8 km percorridos dentro de campo. Ele fica atrás apenas do atacante Kaio Jorge e do meio-campista Matheus Pereira, que têm 39,9 km e 42,3 km, respectivamente.
Além disso, Gerson também é o terceiro jogador do Cruzeiro com maior distância percorrida em alta velocidade, com 1,62 km nos últimos cinco jogos da Raposa.
Embora não tenha balançado as redes, o camisa 8 tem ajudado bastante a equipe nas últimas partidas. Nos últimos dez jogos da Raposa, o volante deu três assistências.
Contudo, a presença de Gerson no Cruzeiro ultrapassa as estatísticas, sendo peça fundamental no elenco, capaz de desempenhar diversas funções. Ainda assim, o técnico Artur Jorge afirmou recentemente que espera mais do atleta.
– Gerson tem sido muito utilizado por mim. É um jogador que reconheço pela sua competência, liderança e importância na equipe. Não concordo com a questão da intensidade, embora, em determinados momentos, espere mais dele do que ele me oferece. E ele sabe disso – disse o técnico em entrevista à Rádio Itatiaia.
Confira rankings de corrida do Cruzeiro nos últimos cinco jogos
Km percorridos
42,3 - Matheus Pereira (5 J)
39,9 - Kaio Jorge (5 J)
34,8 - Gerson (5 J)
34,4 - João Marcelo (5 J)
30,0 - Keny Arroyo (5 J)
Total de sprints
65 - Kaio Jorge (5 J)
36 - Matheus Pereira (5 J)
36 - Keny Arroyo (5 J)
33 - Jonathan Jesus (4 J)
33 - William Furtado (4 J)
Maior velocidade máxima atingida
34,99 km/h - Kaio Jorge
34,69 km/h - Lucas Villalba
34,48 km/h - Zé Lucas
34,15 km/h - Jonathan Jesus
33,59 km/h - João Marcelo
Km percorridos em alta velocidade
2,24 - Matheus Pereira (5 J)
2,18 - Kaio Jorge (5 J)
1,62 - Gerson (5 J)
1,41 - William Furtado (4 J)
1,26 - Keny Arroyo (5 J)
Tudo sobre
Cruzeiro
Artur Jorge projeta 'DNA' para o Cruzeiro e exalta Abel FerreiraHá 12 horas
Futebol Nacional
Atlético-MG lidera ranking de dívidas do futebol brasileiro; veja listaHá 13 horas
Cruzeiro
Cruzeiro: Matheus Pereira é o jogador que mais correu nos últimos 5 jogosHá 14 horas
Cruzeiro
Kaio Jorge lidera dados de velocidade nos últimos cinco jogos do CruzeiroHá 21 horas
Futebol Nacional
Oito clubes brasileiros entram no top 50 de melhores bases do mundoHá 21 horas
Cruzeiro
Cruzeiro: Artur Jorge revela conversa com Gerson e pedido de desculpasHá 22 horas
Mais LANCE!