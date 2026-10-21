Artur Jorge projeta 'DNA' para o Cruzeiro e exalta Abel Ferreira
O treinador exaltou a gestão de futebol do Palmeiras
Com contrato até 2030 com o Cruzeiro, Artur Jorge afirmou na última terça-feira (20) que pretende implementar seu DNA na equipe e citou o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras como exemplo de gestão no futebol.
– Há um detalhe importante sobre a questão do Abel, um dos mais vencedores e bem-sucedidos, que é a presidente Leila. Esquecemos do respaldo que ele tem. Não existe outro clube no Brasil com a qualidade estrutural do Palmeiras. Isso foi construído. Abel tem entregado resultados de alto nível, mas há grande responsabilidade da diretoria, que é responsável pela gestão do clube e por viabilizar isso – disse Artur Jorge em entrevista à Rádio Itatiaia.
– O que para mim é fundamental, e venho insistindo com os jogadores, é criar uma mentalidade vencedora, que passa pela entrega. As equipes de Artur são competitivas. Vencer ou não será consequência. Qualidade é necessária, mas a competitividade é essencial. E precisamos dos jogadores. Meu DNA é isso: competir, entregar o melhor, ter coragem para disputar o jogo dentro do plano definido, jogar da mesma forma contra qualquer adversário, ter resiliência, suportar as críticas e se encontrar lá na frente quando houver um vencedor – explicou Artur Jorge sobre os planos para o Cruzeiro.
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Artur Jorge revela conversa com Gerson
Principal contratação da temporada do Cabuloso, o volante Gerson tem vivido um período de altos e baixos. Na última terça-feira (20), o treinador Artur Jorge revelou que teve uma conversa franca com o camisa 8 do Cruzeiro.
– Gerson tem sido muito utilizado por mim. É um jogador que reconheço pela competência, liderança e importância na equipe. Não concordo com a questão da intensidade, apesar de, em alguns momentos, esperar mais de Gerson do que ele me oferece. E ele sabe disso – disse o técnico.
– Nós temos essa conversa direta e franca para podermos discutir isso. Ele sabe que eu, às vezes, sei que ele pode e cobro mais do que aquilo que ele dá. E também sei que ele tem a consciência e a humildade para, por vezes, dizer que 'realmente hoje não foi o meu melhor dia'. Ele sabe disso – complementou.
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