Apesar de ser o maestro do time comandado por Artur Jorge, Matheus Pereira também tem mostrado intensidade nas partidas do Cruzeiro. Nas últimas cinco partidas da Raposa, o camisa 10 foi o atleta que mais correu em campo.

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Segundo dados do Sofascore, o meio-campista celeste percorreu 42,3 km nos últimos cinco compromissos da equipe. Além disso, nos principais dados de corrida, ele só não se destaca na velocidade máxima.

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No restante, Matheus Pereira é o segundo jogador com mais sprints nos últimos cinco jogos do Cruzeiro, com 36, atrás apenas de Kaio Jorge, com 65. Ele ainda lidera a distância percorrida em alta velocidade, com 2,24 km em ritmo acelerado.

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Confira rankings de corrida do Cruzeiro nos últimos cinco jogos

Km percorridos

42,3 - Matheus Pereira (5 J)

39,9 - Kaio Jorge (5 J)

34,8 - Gerson (5 J)

34,4 - João Marcelo (5 J)

30,0 - Keny Arroyo (5 J)

Total de sprints

65 - Kaio Jorge (5 J)

36 - Matheus Pereira (5 J)

36 - Keny Arroyo (5 J)

33 - Jonathan Jesus (4 J)

33 - William Furtado (4 J)

Maior velocidade máxima atingida

34.99 km/h - Kaio Jorge

34.69 km/h - Lucas Villalba

34.48 km/h - Zé Lucas

34.15 km/h - Jonathan Jesus

33.59 km/h - João Marcelo

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Km percorridos em alta velocidade

2.24 - Matheus Pereira (5 J)

2.18 - Kaio Jorge (5 J)

1.62 - Gerson (5 J)

1.41 - William Furtado (4 J)

1.26 - Keny Arroyo (5 J)

Técnico do Cruzeiro exaltou Matheus Pereira

Após a vitória por 4 a 2 contra o Grêmio, o técnico Artur Jorge fugiu do costume em suas entrevistas e exaltou as exibições individuais, destacando Matheus pereira.

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Matheus Pereira disputa bola contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

– Hoje tivemos boas exibições individuais. O Matheus trabalhou bem no espaço dele, como atacante ou terceiro meia. O Kaio teve eficácia impressionante. Fez três gols e poderia ter feito quatro se houvesse pênalti. Acho importante destacar isso, pois fez um trabalho muito bom. O Kaio tem tido atuações muito boas em vários jogos. Não só pelos gols, quando não marcou, continuou. Disse a ele como o trabalho o faz produzir para a equipe, com ou sem gols. Do meu tempo, talvez esteja na melhor fase – comentou Artur Jorge.