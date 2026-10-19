Sete expulsões e 'gol que Pelé não fez': Atlético e Cruzeiro protagonizam jogo eletrizante no sub-20

Atlético e Cruzeiro protagonizaram um jogo eletrizante na partida de ida da final do Campeonato Mineiro Sub-20. O Galo venceu por 4 a 3, mas o clássico ficou marcado por momentos de confusão, expulsões e também por um golaço que lembrou o famoso "gol que Pelé não fez".

Confusão generalizada e expulsões

O clássico, que terminou com sete gols, foi tenso e marcado por tumultos. Na primeira etapa, o Atlético teve amplo domínio e conseguiu levar a vantagem de 3 a 1 para o intervalo. No entanto, no início do segundo tempo, uma briga generalizada mudou o rumo da partida e deixou o clima ainda mais quente.

continua após a publicidade

Aos oito minutos da etapa final, Nicolas, do Cruzeiro, e Murillo, do Atlético, se estranharam na lateral do campo e trocaram provocações. O clima esquentou, e os dois se empurraram no gramado, dando início a uma confusão generalizada.

Gutte, do Atlético, também se envolveu no tumulto, desferindo golpes e chutes durante a briga. Os ânimos se acalmaram no minuto seguinte, mas o episódio terminou com cinco jogadores expulsos: Rayan Lelis e Nicolas, pelo Cruzeiro, e Murillo, Kaio Assis e Gutte, pelo Atlético.

continua após a publicidade

Na sequência da partida, outras duas expulsões ocorreram. João Barros, do Galo, e Pedrinho, da Raposa, receberam cartões vermelhos por faltas durante a etapa final, elevando para sete o número de jogadores expulsos no clássico.

Gol que Pelé não fez

O Cruzeiro havia acabado de empatar a partida em 3 a 3 quando Índio protagonizou o lance que roubou a cena no clássico. Na saída de bola, o jogador do Atlético percebeu que Marcelo, goleiro da Raposa, estava adiantado e arriscou um chute do meio de campo. A bola foi direto para o gol, em um lance espetacular que recolocou o Galo em vantagem e fez lembrar a expressão "gol que Pelé não fez". Confira o golaço:

continua após a publicidade

Atlético e Cruzeiro voltam a se enfrentar na partida de volta da final na próxima segunda-feira (26), às 15h (de Brasília), na Toca da Raposa II. O Galo joga pela vantagem conquistada no primeiro duelo para buscar o título estadual da categoria.