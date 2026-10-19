Com a vitória por 4 a 2 contra o Grêmio no último domingo (18), o Cruzeiro alcançou a quarta posição pela primeira vez no Brasileirão de 2026. A chegada da equipe ao G4 ocorre a sete jogos do fim do torneio.

Nas últimas sete partidas, os mineiros terão quatro confrontos contra equipes que estão na parte inferior da tabela, um clássico, um duelo direto contra o Fluminense fora de casa e um desafio difícil contra o Palmeiras, no Mineirão.

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A jornada do Cruzeiro no Brasileirão terminará no início de dezembro, quando o time enfrentará o Internacional, no Mineirão. Provavelmente, o Colorado estará disputando para evitar o rebaixamento.

Quais serão os próximos confrontos do Cruzeiro no Brasileirão?

Com os três pontos conquistados em Porto Alegre, a equipe comandada por Artur Jorge chegou a 51 pontos, empatada com o Fluminense, porém com uma vitória a mais. Na próxima rodada, enfrentará o Remo, vice-lanterna, a seis pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, cenário semelhante ao que enfrentou contra o Grêmio.

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Depois, terá uma partida decisiva: um clássico contra o Atlético-MG, que atualmente tem apenas um ponto a menos, mas encara o Flamengo na próxima rodada.

Na sequência, haverá outro duelo direto, contra o Bahia, que tem dois pontos a menos. A partida mais difícil da sequência será em meados de novembro, contra o Palmeiras, no Mineirão.

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Depois, o Cruzeiro enfrentará a Chapecoense fora de casa e terá outro confronto direto contra o Fluminense, no Rio de Janeiro. Finalmente, encerrará a sequência contra o Internacional.

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Grêmio 2 x 4 Cruzeiro

O Cruzeiro venceu o Grêmio em Porto Alegre na tarde deste domingo (18), por 4 a 2, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kaio Jorge marcou três vezes, João Marcelo uma vez, e Pavón e Carlos Vinícius anotaram os gols do time tricolor.

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Com o resultado, a Raposa chega a 51 pontos e assume a quarta posição do torneio com a derrota do Fluminense para o Santos. Enquanto isso, o Tricolor se complica e permanece na 18ª posição com 31 pontos.

Kaio Jorge comemora terceiro gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Em partida que teve observadores da Seleção Brasileira, Kaio Jorge fez uma atuação memorável. O atacante decidiu o confronto na Arena do Grêmio com um hat-trick, chegando a dez gols contra o Tricolor.